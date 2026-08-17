Tres jóvenes, una misma vocación: servir a Dios y a su comunidad desde el sacerdocio

San Pedro Sula, Honduras

Son tres historias de vida distintas, tres lugares de origen muy diferentes y una misma decisión: servir a Dios y a sus comunidades. Se trata de los hondureños Eduardo Antonio Carranza Aguilera, Lorber Martín Aquino y Eduardo Fernández Quinteros quienes fueron ordenados sacerdotes en San Pedro Sula. La catedral Metropolitana San Pedro Apóstol lució sus mejores galas y se vio abarrotada de familias, amigos y feligreses, quienes han sido parte del camino vocacional de los diáconos que se conviertieron en sacerdotes. El arzobispo Michael Lenihan realizó la imposición de manos y la oración consecratoria donde imprimió el orden sagrado de los presbíteros, que les permitirá a los tres desempeñar el ministerio para el cual han sido llamados dentro de la comunidad cristiana. La ordenación coincidió con el Día de Nuestra Señora de la Asunción, una fiesta católica que se celebra en agosto y nos recuerda cuando la Virgen María, la madre de Jesús, subió al cielo en cuerpo y alma al terminar su vida en la tierra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Acompañamiento parroquial

Hasta la catedral también llegaron feligreses de distintas parroquias y los familiares quienes desearon lo mejor a los nuevos sacerdotes y participaron alegremente de la eucaristía. El padre Osman Carvajal fue el encargado de presentar a los diáconos, mientras que el sacerdote Natael Perdomo hizo la petición de ordenación ante el obispo: “Reverendísimo Padre, la santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros...”. Así aconteció el rito de ordenación. Los fieles y el presbiterio se pusieron de rodillas mientras los ordenandos se postraron en tierra para finalizar la ceremonia. En la homilía, el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, recordó a los sacerdotes que deben ser fieles al llamado y los invitaron a vivir la fidelidad y la entrega a su ministerio, siendo servidores del reino de Dios y dándolo todo con amor y felicidad. Monseñor dijo que el ministerio sacerdotal no es un estatus de vida ni terminar una carrera, sino que implica ser servidores para amar como Cristo en su totalidad.

“A lo largo del evangelio Cristo ama del espíritu de servicio cuando los apóstoles quiere ser el primero y más importante y el les recordó las palabras el que quiera ser primero que sea el último”, dijo. A los diáconos los llamados a ser sacerdotes servidores, fieles y entregados a su ministerio, viviendo siempre en oración. “Queremos recordarles la importancia de la oración y la vida sacerdotal”, indicó. “El sacerdote es ante todo un discípulo y cobra especial relevancia en el año de la Santa Misión, un discípulo misionero concatenado con Cristo y llamado a ser servidor del pueblo de Dios y un puente de vida entre la humanidad y Dios”. El arzobispo les recordó que quiere sacerdotes con “olor a oveja”, una frase del papa Francisco, que se desgastan por amor a Jesús y no busquen su propia comodidad de vida. “Muchas veces podemos buscar una vida cómoda, pero no es así sino una vida que se desgasta por el amor a Dios”. Los ordenados agradecieron la presencia de los fieles, sus familias y el presbiterado. Todos realizaron las primeras misas en las parroquias donde fueron formados y coincidieron en pedir oración por las vocaciones y por ellos.

Quienes son los nuevos sacerdotes

Eduardo Antonio Carranza Aguilera nació el 1 de diciembre de 1994 en Tela, Atlántida. Es hijo de Santos Abraham Carranza y Alejandrina Aguilera y el mayor de cinco hermanos. En el año 2011 concluyó su educación media en el instituto Juan Antonio Pineda, egresando como Perito Mercantil y Contador Público. Inició su discernimiento vocacional en el año 2013 y en enero de 2015 ingresa al propedéutico de los Misioneros Claretianos en Managua Nicaragua con quienes se formó hasta el tercer año de Teología, luego se incorpora a la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Es Técnico superior en Humanidades y Filosofía, por la Universidad Centroamericana UCA-Managua; estudió licenciatura en Filosofía y licenciatura en Teología en la Universidad Centroamericana UCA-El Salvador; es Bachiller en Teología por la UniversidadPontifica de Comillas en Madrid España. Fue ordenado diácono el 21 de febrero de 2026, realiza suservicio pastoral como formador del Seminario Menor Santiago Apóstol y responsable de la pastoral vocacionalarquidiocesana. Ha sido acompañado por padre Osman Lorber Martín Aquino nació el 28 de diciembre de 1997 en Iriona, departamento de Colón. Es hijo de Maribel Sambula y Cástulo Aquino y el tercero de cinco hermanos. En el 2016 concluyó sus estudios de bachiller en administración de empresas, en el INTAE de San Pedro Sula. En el 2017 ingresó al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa en Tegucigalpa, al año propedéutico.