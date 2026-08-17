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Juan “El Burro” es acribillado mientras conducía su taxi en Lombardía, Atlántida

El taxista Juan Castillo Santos, conocido como “El Burro”, fue asesinado a balazos en el sector de Lombardía, Atlántida

Juan “El Burro” es acribillado mientras conducía su taxi en Lombardía, Atlántida

Acribillan a conductor de taxi en el sector de Lombardía, Atlántida.

 Foto: redes sociales
Atlántida, Honduras.

Un conductor de taxi fue asesinado a balazos este lunes en el sector de Lombardía, municipio de Esparta, Atlántida.

La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Castillo Santos, quien era conocido por sus allegados como “El Burro”.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era residente de la aldea El Oro, en el municipio de La Masica, Atlántida.

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Juan Santos se encontraba a bordo de su taxi cuando fue atacado a balazos. De manera preliminar, se informó que conducía la unidad número 20 al momento del hecho violento.

El ataque ocurrió en el sector de Lombardía, donde el cuerpo del transportista quedó tras recibir varios impactos de bala.

Las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes estarían detrás del crimen.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer el asesinato ocurrido en este sector del departamento de Atlántida.

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Redacción La Prensa
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