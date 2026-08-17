Juan “El Burro” es acribillado mientras conducía su taxi en Lombardía, Atlántida

Atlántida, Honduras.

Un conductor de taxi fue asesinado a balazos este lunes en el sector de Lombardía, municipio de Esparta, Atlántida.

La víctima fue identificada preliminarmente como Juan Castillo Santos, quien era conocido por sus allegados como “El Burro”.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre era residente de la aldea El Oro, en el municipio de La Masica, Atlántida.