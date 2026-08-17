Día Mundial del Peatón: DNVT llama a respetar el paso de quienes caminan

Los peatones tienen prioridad de paso en los cruces establecidos y los conductores que no respeten este derecho pueden ser sancionados con una multa de 600 lempiras, recordó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora este 17 de agosto.
La institución desarrolla una campaña de concientización bajo el lema “Caminar es un derecho, respetemos y protejamos a nuestros peatones”, con recomendaciones dirigidas tanto a conductores como a personas que se desplazan a pie.
El objetivo es reducir los riesgos de atropellos y promover una convivencia vial en la que cada usuario conozca y respete sus responsabilidades.
Entre las recomendaciones de la DNVT está utilizar los pasos cebra y puentes peatonales habilitados para cruzar las calles.
Los peatones también deben observar hacia ambos lados antes de atravesar una vía y respetar los semáforos, señales de tránsito e indicaciones de los agentes encargados de regular la circulación.
Para quienes caminan durante la noche, la institución recomienda utilizar ropa clara o elementos reflectantes que permitan a los conductores identificarlos con mayor facilidad.
Jairo Ramos, jefe regional noroccidental de la DNVT, recordó que las personas que se movilizan a pie son los usuarios más vulnerables de la vía pública y que los conductores deben darles prioridad cuando corresponda.
“El peatón siempre va a tener la preferencia en todos los diseños viales que tenemos. Es la persona más vulnerable en la vía pública y, por esa razón, en todas las intersecciones donde existan pasos cebra, e incluso donde no los haya, el conductor debe darle prioridad para cruzar”, explicó Ramos.
El funcionario señaló que no respetar el derecho de vía de los peatones constituye una infracción contemplada en el artículo 98 de la Ley de Tránsito, por la que se establece una multa de 600 lempiras.
La normativa también contempla obligaciones para los peatones, quienes deben utilizar correctamente las zonas destinadas para cruzar y acatar las señales y las instrucciones de las autoridades.
La DNVT hizo un llamado a conductores y peatones a mantener una conducta preventiva en las calles. Reducir la velocidad, respetar los cruces y mantenerse atentos puede contribuir a disminuir el riesgo de accidentes.
La institución sostiene que la educación vial debe comenzar desde edades tempranas, promoviendo hábitos responsables que puedan ser replicados por las nuevas generaciones.
El Día Mundial del Peatón busca llamar la atención sobre la vulnerabilidad de quienes se desplazan a pie y la necesidad de crear espacios viales más seguros para todos los usuarios.