Día Mundial del Peatón: DNVT llama a respetar el paso de quienes caminan

San Pedro Sula, Honduras

Los peatones tienen prioridad de paso en los cruces establecidos y los conductores que no respeten este derecho pueden ser sancionados con una multa de 600 lempiras, recordó la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en el marco del Día Mundial del Peatón, que se conmemora este 17 de agosto.

La institución desarrolla una campaña de concientización bajo el lema “Caminar es un derecho, respetemos y protejamos a nuestros peatones”, con recomendaciones dirigidas tanto a conductores como a personas que se desplazan a pie.

El objetivo es reducir los riesgos de atropellos y promover una convivencia vial en la que cada usuario conozca y respete sus responsabilidades.

Entre las recomendaciones de la DNVT está utilizar los pasos cebra y puentes peatonales habilitados para cruzar las calles.

Los peatones también deben observar hacia ambos lados antes de atravesar una vía y respetar los semáforos, señales de tránsito e indicaciones de los agentes encargados de regular la circulación.