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¿Cuántos vendedores informales hay en el centro de San Pedro Sula?

El histórico corredor comercial sampedrano está atiborrado de vendedores que encontraron en las calles espacios para ganarse la vida; sin embargo, no hay un dato preciso de cuántos son. Esto hará la municipalidad

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 15:21 -
  • Laura Amaya
¿Cuántos vendedores informales hay en el centro de San Pedro Sula?

La Tercera Avenida de San Pedro Sula, epicentro del dinamismo económico de la ciudad, refleja el constante crecimiento del comercio informal en sus aceras.

 Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El grito de un vendedor ofreciendo cargadores a 100 lempiras compite con el ruido de los buses, las motocicletas y el bullicio de miles de compradores. El humo de las frituras se mezcla con el calor del mediodía mientras decenas de toldos cubren el concreto.

En la tercera avenida, una de las arterias comerciales más emblemáticas de San Pedro Sula, el asfalto apenas se distingue entre puestos improvisados, mercadería y peatones.

La imagen resume una realidad económica que se ha fortalecido en los últimos años: el crecimiento del comercio informal como alternativa para cientos de personas que no lograron incorporarse al mercado laboral formal.

En este corredor comercial conviven almacenes, tiendas tradicionales y centros comerciales con vendedores ambulantes que ocupan aceras y parte de la vía pública para ofrecer ropa, accesorios para celulares, calzado, alimentos, frutas y una amplia variedad de productos.

La movilidad urbana y el sustento diario se cruzan en la Tercera Avenida de San Pedro Sula.

La movilidad urbana y el sustento diario se cruzan en la Tercera Avenida de San Pedro Sula.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

La expansión del comercio informal ha transformado el paisaje urbano de la ciudad y ha generado opiniones divididas. Mientras para cientos de familias representa la única fuente de ingresos, comerciantes establecidos y peatones cuestionan la ocupación de espacios públicos y las dificultades para transitar.

Ante esta realidad, la Municipalidad de San Pedro Sula comenzó un levantamiento de información para conocer cuántas personas desarrollan actividades comerciales en las calles y aceras del centro.

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Carlos García, gerente de Participación Ciudadana de la comuna, explicó que el objetivo inicial no es retirar a los vendedores, sino obtener datos que permitan comprender la dimensión del fenómeno.

"Queremos llevar datos estadísticos. Como ciudad necesitamos saber cuántas personas trabajan de manera formal e informal. Actualmente no contamos con información actualizada sobre todos los locales instalados en las vías públicas", manifestó.

El funcionario indicó que también buscan identificar el lugar de procedencia de los comerciantes para establecer canales de comunicación y trabajar de manera coordinada.

Carlos García, gerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sula, informó a LA PRENSA que la comuna realiza un censo para conocer cuántos puestos de venta existen en calles y avenidas del centro de la ciudad, con el fin de elaborar una estadística que sirva de base para futuras acciones de ordenamiento.

Carlos García, gerente de Participación Ciudadana de la Municipalidad de San Pedro Sula, informó a LA PRENSA que la comuna realiza un censo para conocer cuántos puestos de venta existen en calles y avenidas del centro de la ciudad, con el fin de elaborar una estadística que sirva de base para futuras acciones de ordenamiento.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

"Queremos saber de dónde son las personas que trabajan informalmente para convocarlas a reuniones, mantener una relación entre la Municipalidad y los vendedores y buscar soluciones conjuntas. También existen muchas quejas por locales cuyo propietario se desconoce o que permanecen abandonados", agregó.

Las brigadas municipales recorren actualmente las intersecciones de la tercera avenida y posteriormente extenderán el levantamiento a la segunda avenida, uno de los sectores con mayor concentración de actividad comercial.

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Para muchos vendedores, instalar un puesto en la calle no fue una elección, sino una necesidad.

Marlon Martínez, quien desde hace varios años vende mercadería sobre la tercera avenida, relató a LA PRENSA que llegó al comercio informal después de pasar más de tres años buscando un empleo sin éxito.

"Metí papeles en muchas empresas y nunca salió nada. Solo se gasta dinero sacando documentos y al final no hay trabajo", expresó.

Con los pocos ahorros que tenía decidió comprar mercadería para vender en la calle. Asegura que la competencia ha aumentado considerablemente y que el ingreso de productos importados, especialmente de origen chino, ha reducido sus ganancias.

Entre el ir y venir de compradores, el sonido de los vendedores y el tránsito constante, este histórico corredor comercial continúa siendo el escenario donde convergen dos realidades: una ciudad que mantiene su dinamismo económico y otra donde cientos de personas buscan en la informalidad la oportunidad que el empleo formal aún no les ofrece.

Entre el ir y venir de compradores, el sonido de los vendedores y el tránsito constante, este histórico corredor comercial continúa siendo el escenario donde convergen dos realidades: una ciudad que mantiene su dinamismo económico y otra donde cientos de personas buscan en la informalidad la oportunidad que el empleo formal aún no les ofrece.

 (Foto: Moisés Valenzuela/LA PRENSA)

"El comercio chino nos vino a reventar porque vende muy barato y uno ya no gana igual", comentó.

A pesar de las dificultades, sostiene que esta actividad es el sustento de su familia y que abandonar el puesto significaría quedarse sin ingresos.

Los vendedores consultados señalaron que quienes trabajan en este sector pagan entre 300 y 400 lempiras por mantener su puesto. El cobro, explicaron, es administrado por un comité de vendedores que organiza los espacios.

Aunque en administraciones municipales anteriores se anunciaron operativos para recuperar las aceras y reubicar a los comerciantes, las medidas no llegaron a concretarse de manera permanente, por lo que el número de puestos continuó creciendo.

Hoy la tercera avenida es considerada uno de los principales símbolos del comercio informal en San Pedro Sula.

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Redacción web
Laura Amaya

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