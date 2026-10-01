Con préstamo del CAF construirán nueva línea de transmisión

La operación será ejecutada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ( Enee ) y contempla obras destinadas a mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Olancho.

Tegucigalpa, Honduras. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de hasta 177 millones de dólares para financiar la construcción de la línea de transmisión El Sitio–Zamorano II–Terrero Blanco.

Como parte de las obras también se contempla la construcción de las subestaciones Zamorano II y Danlí II, además de adecuaciones en cuatro subestaciones existentes.

El proyecto incluye la construcción de aproximadamente 150 kilómetros de líneas de transmisión de 230 kilovoltios y doble circuito, distribuidos en tres tramos que serán integrados al Sistema Interconectado Nacional.

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las intervenciones incluyen también las obras de interconexión y seccionamiento necesarias para incorporar la nueva infraestructura al sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, alrededor de 865,000 habitantes serán beneficiarios directos en los tres departamentos donde se desarrollarán las obras.

Los beneficios también se proyectan a nivel nacional, debido a que el fortalecimiento de la red permitirá aumentar la capacidad para transportar e intercambiar energía dentro del Sistema Interconectado Nacional.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que contar con infraestructura eléctrica moderna y con capacidad para atender el crecimiento de la demanda es relevante para el desarrollo del país.

Díaz-Granados indicó que el proyecto forma parte del acompañamiento de CAF a Honduras en sus esfuerzos para ampliar y fortalecer el servicio de energía eléctrica.

El CAF señaló que Honduras enfrenta desafíos relacionados con la cobertura, continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico, por lo que las autoridades han priorizado la modernización de la infraestructura de transmisión.

El proyecto El Sitio–Zamorano II–Terrero Blanco forma parte del Plan de Expansión de la Red de Transmisión 2026–2035, mediante el cual se contempla el desarrollo de nuevas obras para reforzar el sistema eléctrico.

La nueva infraestructura permitirá incorporar capacidad adicional de transmisión y mejorar las condiciones para el transporte de energía entre distintas zonas del país.

CAF informó que la operación busca contribuir al cierre de brechas de infraestructura y al fortalecimiento de los servicios públicos relacionados con el suministro de electricidad.