Prelado del Opus Dei: “Hay que ver a los demás como los ve Jesús”

San Pedro Sula, Honduras

En su visita pastoral a Centroamérica, el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, tuvo su primer encuentro en suelo hondureño con familias sampedranas.

Fue un espacio cargado de emoción y esperanza. Matrimonios, jóvenes, empresarios y familias llegaron hasta el Club Hondureño Árabe para escuchar el mensaje del prelado del Opus Dei y aprovechar unos minutos para compartir y realizar preguntas.

Ocáriz llegó a San Pedro Sula procedente de Guatemala, como parte del viaje pastoral que comenzó el 4 de agosto en Ciudad de Guatemala y se prolongará hasta el 22 de agosto.

El recorrido incluye cuatro ciudades: Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula y Tegucigalpa, en Honduras, y San Salvador, donde culminará.

Los presentes aprovecharon para realizar preguntas, que fueron respondidas por el prelado con sabiduría y amor. Además, tuvo la oportunidad de conocer testimonios de jóvenes que han recibido formación en los clubes Jaribú y Nauta, dos de los centros que funcionan en San Pedro Sula.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Monseñor recordó que la clave es ver a todas las personas con cariño. Además, en respuesta a algunas preguntas, señaló que existen muchos motivos humanos para la paciencia y la dedicación, pero también pueden surgir dificultades por diferencias de carácter o por los distintos modos de actuar.

“Entonces, ahí está también la clave de buscar siempre la visión de Cristo mismo en los demás, o sea, de dar ver a Dios en los demás, o si se quiere, que es otro modo de decir lo mismo, en realidad: ver a los demás como los ve Jesucristo”, dijo.

Entonces, se le preguntó al padre: ¿Cómo nos ve Jesús? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Nos ve siempre con un amor inmenso, porque Él ha muerto en la cruz no sólo en general por el mundo, sino por cada uno de nosotros.

"Entonces, intenta ver en cada circunstancia, a cada persona, con cariño. Y eso, que es fácil de decir, a veces no es fácil de realizar".

Monseñor también destacó el tema de la comprensión en estos tiempos y la importancia de comprender a los demás. Recordó unas palabras de San Josemaría Escrivá de Balaguer, con quien compartió hace años: “La caridad más que en dar está en comprender”.