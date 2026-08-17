Debajo de San Pedro Sula hay un acuífero que urge protección

La producción de agua en los pozos que <a href="https://www.laprensa.hn/sanpedro/san-pedro-sula-deuda-ambiental-aguas-residuales-EH31505405">abastecen San Pedro Sula</a> se habría reducido hasta en 75% desde que fueron perforados en 1987, advierten ambientalistas.Un proyecto de ley busca declarar la zona, en el noreste de la capital industrial, como <b>Área de Usos Múltiples y crear el Parque Metropolitano de Sula</b>. Sin embargo, especialistas advierten que proteger solo el campo de pozos no será suficiente: el verdadero reto es conservar todo el sistema de recarga hídrica de San Pedro Sula.