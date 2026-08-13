Gobierno prepara plan de seguridad hídrica en medio de retos para la producción

El Gobierno está trabajando en un plan nacional de seguridad hídrica que será presentado en los próximos meses, según anunció este jueves la designada presidencial Diana Herrera, en momentos en que los sectores productivos han señalado la necesidad de mejorar el manejo del agua frente a los efectos del cambio climático.
Herrera explicó que la iniciativa busca establecer una visión común sobre la administración del recurso hídrico, que es indispensable tanto para el consumo humano como para las actividades productivas. Aunque no precisó la fecha de lanzamiento.
“Próximamente vamos a hacer ese lanzamiento. Es un trabajo fuerte, tenemos el acompañamiento de cooperantes y organizaciones de prestigio a nivel mundial”, expresó durante el segundo Congreso de la Industria Alimentaria, que se desarrolla en San Pedro Sula.
La funcionaria también aseguró que el Gobierno busca mantener un trabajo conjunto con los sectores productivos para enfrentar los desafíos y fortalecer la producción nacional, mediante la coordinación de esfuerzos con quienes invierten y generan empleo.
El anuncio coincidió con los planteamientos de representantes del sector agroalimentario, quienes señalaron que la disponibilidad y el aprovechamiento del agua se han convertido en un asunto cada vez más urgente para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente ante períodos de sequía y cambios en los patrones de lluvia.
Acerca de la iniciativa, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, indicó que el recurso hídrico es indispensable no solo para las personas, sino también para la producción de alimentos, por lo que considera positivo que se estén dando pasos para avanzar hacia un uso más eficiente.
Gallardo planteó además la necesidad de invertir en tecnologías que permitan aprovechar el agua durante las épocas en que existe mayor disponibilidad y almacenarla para los períodos de escasez.
Recordó que el país puede pasar con rapidez de temporadas con lluvias torrenciales e inundaciones a otras en las que la falta de agua representa un desafío para distintas actividades productivas.
A su criterio, enfrentar estas condiciones también requiere de invertir en sistemas de riego y mecanismos que permitan mejorar la productividad sin aumentar el consumo de recursos naturales.
El financiamiento es otro de los desafíos. Gallardo apuntó que las inversiones necesarias para adaptar la producción demandan productos financieros más accesibles, además de condiciones de seguridad jurídica que permitan al sector privado desarrollar proyectos de largo plazo.
Mientras que Norman Fasquelle, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), dio a conocer que los productores están enfrentando una combinación de riesgos climáticos, sanitarios, mayores costos y dificultad de financiamiento.
Fasquelle sostuvo que mantener y fortalecer la producción nacional también requiere de reglas claras, sanidad agropecuaria, acceso oportuno a recursos financieros y políticas públicas que permitan a los productores continuar invirtiendo.
Estos planteamientos surgieron durante el encuentro que reúne en San Pedro Sula a más de 1,800 productores y representantes de los diferentes sectores productivos, para compartir sus experiencias, abordar los principales retos de la producción en Honduras y conocer nuevas tendencias, en momentos en que el fenómeno de El Niño amenaza la producción de alimentos en el país.