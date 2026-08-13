Gobierno prepara plan de seguridad hídrica en medio de retos para la producción

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno está trabajando en un plan nacional de seguridad hídrica que será presentado en los próximos meses, según anunció este jueves la designada presidencial Diana Herrera, en momentos en que los sectores productivos han señalado la necesidad de mejorar el manejo del agua frente a los efectos del cambio climático.

Herrera explicó que la iniciativa busca establecer una visión común sobre la administración del recurso hídrico, que es indispensable tanto para el consumo humano como para las actividades productivas. Aunque no precisó la fecha de lanzamiento.

“Próximamente vamos a hacer ese lanzamiento. Es un trabajo fuerte, tenemos el acompañamiento de cooperantes y organizaciones de prestigio a nivel mundial”, expresó durante el segundo Congreso de la Industria Alimentaria, que se desarrolla en San Pedro Sula.

La funcionaria también aseguró que el Gobierno busca mantener un trabajo conjunto con los sectores productivos para enfrentar los desafíos y fortalecer la producción nacional, mediante la coordinación de esfuerzos con quienes invierten y generan empleo.

El anuncio coincidió con los planteamientos de representantes del sector agroalimentario, quienes señalaron que la disponibilidad y el aprovechamiento del agua se han convertido en un asunto cada vez más urgente para garantizar la seguridad alimentaria, especialmente ante períodos de sequía y cambios en los patrones de lluvia.