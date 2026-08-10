Ibex anuncia 400 nuevos empleos en Honduras antes de finalizar 2026

Tegucigalpa Honduras

La empresa internacional Ibex anunció la creación de 400 nuevos empleos en Honduras antes de finalizar 2026, como parte de sus planes de expansión en el país. El anuncio se realizó después de una reunión entre el presidente de Honduras, Nasry Asfura, el director ejecutivo global de Ibex, Bob Dechant, y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, en la que abordaron el crecimiento del sector de tercerización de servicios empresariales, la atracción de inversiones y la generación de empleo. El presidente Asfura destacó el anuncio y señaló que la llegada de nuevas plazas representa una oportunidad para ampliar el empleo en el país. “Nos complace mucho que Ibex genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año”, destacó el mandatario.

400 nuevos empleos en Tegucigalpa

Las 400 plazas anunciadas para antes de finalizar 2026 estarán vinculadas a la expansión de Ibex en Tegucigalpa, según la información divulgada tras la reunión con el presidente Asfura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La compañía mantiene además abierta la posibilidad de aumentar de manera significativa su fuerza laboral durante los próximos dos años, aunque esta última proyección está sujeta a las decisiones de expansión de la empresa.

IBEX evalúa ampliar su fuerza laboral

Además de las 400 nuevas plazas previstas para este año, Asfura indicó que Ibex analiza la posibilidad de duplicar o triplicar su cantidad de empleados durante los próximos dos o tres años. “Además, ellos están viendo la posibilidad de que los próximos dos o tres años van duplicar o triplicar la posibilidad de más oportunidades de empleos en Ibex. Quiero agradecerles por esta confianza en Honduras y a todo el equipo de Ibex, especialmente a Bob Dechant y aquí tienen en Honduras a un socio comercial para servirles y para ayudarles en toda su inversión”, subrayó Asfura. El mandatario también agradeció a Dechant por la confianza depositada en el talento hondureño y aseguró que su administración continuará impulsando condiciones para atraer inversiones y generar oportunidades laborales.

IBEX comenzó operaciones en Honduras en 2021 y actualmente cuenta con aproximadamente 1,200 agentes de atención al cliente, de acuerdo con la información proporcionada. La empresa ha ampliado sus operaciones mediante nuevas líneas de negocio relacionadas con los sectores minorista, salud, tecnología financiera y servicios residenciales.