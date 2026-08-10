Nasry Asfura envía mensaje a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, expresó su solidaridad y fraternidad con Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes varias zonas del país y dejó un saldo preliminar de al menos 71 fallecidos.

"Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes", escribió el gobernante hondureño en su cuenta de X.

Desde Honduras "elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor", expresó Asfura en su mensaje.

"Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación", subrayó el jefe de Estado hindureño, quien el pasado viernes asistió a la investidura del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.