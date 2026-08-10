  1. Inicio
  2. · Honduras

Nasry Asfura envía mensaje a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

El presidente de Honduras expresó su solidaridad con Colombia y elevó sus oraciones por las familias afectadas

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 12:55 -
  • Agencia EFE
Nasry Asfura envía mensaje a Colombia tras terremoto de magnitud 7.4

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

 Foto: EFE
Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, expresó su solidaridad y fraternidad con Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este lunes varias zonas del país y dejó un saldo preliminar de al menos 71 fallecidos.

"Expreso mi solidaridad con Colombia ante el fuerte sismo registrado este lunes", escribió el gobernante hondureño en su cuenta de X.

Desde Honduras "elevamos nuestras oraciones por las familias afectadas y por quienes hoy enfrentan momentos de angustia y dolor", expresó Asfura en su mensaje.

"Nuestra solidaridad y fraternidad con Colombia en esta difícil situación", subrayó el jefe de Estado hindureño, quien el pasado viernes asistió a la investidura del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El presidente del Congreso hondureño, Tomás Zambrano, también expresó su "solidaridad" con el pueblo colombiano y manifestó a De la Espriella y a las familias afectadas su «cercanía y empatía» desde Honduras.

"Nuestros países están unidos por históricos lazos de amistad y hoy esa hermandad se hace más fuerte", afirmó Zambrano, quien deseó "fortaleza y una pronta recuperación» a Colombia.

Terremoto en Colombia

El temblor, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros.

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de «desastre nacional» por el sismo que se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

Colombia eleva a 111 los muertos tras terremoto de magnitud 7,4; declaran desastre nacional

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.

Hasta ahora se han reportado veinte edificios colapsados en la ciudad de Cali y daños a siete aeropuertos, según reportes de daños de la Alcaldía de Cali y la Aeronáutica Civil.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias