El legado de Hayden Panettiere y Michelle Trachtenberg: de estrellas juveniles a un final prematuro

Estados Unidos.

La industria del entretenimiento ha despedido con pesar a dos figuras que marcaron la televisión y el cine juvenil de principios de los 2000.

Michelle Trachtenberg y Hayden Panettiere, actrices que conquistaron al público desde temprana edad, fallecieron en un lapso de apenas dieciocho meses, dejando un legado artístico que aún resuena entre generaciones.

Trayectorias que definieron una época

Michelle Trachtenberg inició su carrera en comerciales infantiles y alcanzó notoriedad internacional con Harriet la espía (1996). Posteriormente, consolidó su imagen como Dawn Summers en Buffy, la cazavampiros y como Georgina Sparks en Gossip Girl, personajes que la convirtieron en referente de la televisión juvenil.

Por otra parte, Hayden Panettiere comenzó en telenovelas a los once meses y destacó en Remember the Titans (2000). Su papel como Claire Bennet en Heroes la catapultó a la fama mundial, mientras que en Nashville demostró su versatilidad interpretando a la compleja Juliette Barnes.