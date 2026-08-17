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El funeral de Bonnie Tyler recuerda a la estrella que nunca se comportó como una diva

La icónica intérprete de Total Eclipse of the Heart, que falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en Portugal, fue recordada por sus familiares y allegados como una gran estrella de la música que nunca se comportó como una diva y que jamás olvidó sus raíces galesas.

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 10:17 -
  • Agencia EFE
El funeral de Bonnie Tyler recuerda a la estrella que nunca se comportó como una diva

Cientos de personas despidieron este lunes 17 de agosto de 2026 a la cantante británica Bonnie Tyler en un multitudinario y emotivo funeral celebrado en la iglesia de Swansea Minster (Gales).

Londres.

Cientos de personas despidieron este lunes a la cantante británica Bonnie Tyler, recordada como "una estrella" sin divismo en un funeral celebrado en la iglesia galesa Swansea Minster, donde no faltaron algunos de sus grandes éxitos.

La entrada al templo del féretro, blanco y decorado con símbolos musicales, fue particularmente emotiva para los fans de la artista de la inconfundible voz ronca, mientras sonaban temas como 'If I Sing You A Love Song' y 'It's A Heartache'.

Durante el servicio, retransmitido en pantallas gigantes en el exterior, el coro galés 'Only Men Aloud' interpretó asimismo una versión de la canción quizá más icónica de Tyler, 'Total Eclipse Of The Heart', a la que siguió otra de 'Bridge Over Troubled Water', de Simon y Garfunkel.

"Bonnie siempre fue una estrella y nunca una diva. Seguía sintiendo que simplemente era una chica de Skewen -al sur de Gales- y nunca olvidó sus raíces", destacó en su panegírico Matthew Davis, representante de la artista desde 1988.

Recordó que Tyler, fallecida el pasado 8 de julio en un hospital de Faro (Portugal) a los 75 años, se comportaba con educación y amabilidad "con los camareros y el personal de los hoteles", y que "no toleraba que nadie tratara mal a los demás", lo que demuestra que "fue una buena persona".

@parismatch Le mari de Bonnie Tyler, Robert Sullivan, ainsi que des proches et des fans de la star britannique, sont venus pour un dernier hommage lors de la cérémonie donnée en son honneur à la cathédrale de Swansea aux Pays de Galles, ce lundi 17 août. La chanteuse s’est éteinte le 8 juillet dernier à l’âge de 75 ans au Portugal. Crédit : Reuters #funeral #bonnietyler #sinformersurtiktok #onregardequoi #chanteuse ♬ original sound - lol

Y reveló que la música fue su "profesión y no su vida", ya que para ella la familia era lo más importante.

Sobre todo -agregó-, su marido Robert Sullivan, con quien se casó en 1973.Por su parte, el cazatalentos Roger Bell, a quien se atribuye el descubrimiento de Tyler en un club de Swansea, la describió como un artista "única".

"Fue querida por millones de personas en todo el mundo y ha recibido homenajes, flores y tarjetas del Parlamento (británico), del príncipe y la princesa de Gales, del Gobierno portugués, de Cliff Richard, Rod Stewart, Suzi Quatro y de muchísimos otros admiradores", celebró Bell.Tras el servicio, el cortejo fúnebre también desfiló por las calles de su localidad natal de Skewen, donde decenas de personas lo esperaron para dar su último adiós.

EFE

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