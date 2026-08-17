El funeral de Bonnie Tyler recuerda a la estrella que nunca se comportó como una diva

Londres.

Cientos de personas despidieron este lunes a la cantante británica Bonnie Tyler, recordada como "una estrella" sin divismo en un funeral celebrado en la iglesia galesa Swansea Minster, donde no faltaron algunos de sus grandes éxitos.

La entrada al templo del féretro, blanco y decorado con símbolos musicales, fue particularmente emotiva para los fans de la artista de la inconfundible voz ronca, mientras sonaban temas como 'If I Sing You A Love Song' y 'It's A Heartache'.

Durante el servicio, retransmitido en pantallas gigantes en el exterior, el coro galés 'Only Men Aloud' interpretó asimismo una versión de la canción quizá más icónica de Tyler, 'Total Eclipse Of The Heart', a la que siguió otra de 'Bridge Over Troubled Water', de Simon y Garfunkel.

"Bonnie siempre fue una estrella y nunca una diva. Seguía sintiendo que simplemente era una chica de Skewen -al sur de Gales- y nunca olvidó sus raíces", destacó en su panegírico Matthew Davis, representante de la artista desde 1988.

Recordó que Tyler, fallecida el pasado 8 de julio en un hospital de Faro (Portugal) a los 75 años, se comportaba con educación y amabilidad "con los camareros y el personal de los hoteles", y que "no toleraba que nadie tratara mal a los demás", lo que demuestra que "fue una buena persona".