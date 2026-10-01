Dunia Paz sueña con crear la primera finca de café turística inclusiva de Honduras

San Pedro Sula, Honduras. Entre cafetales, granos de cacao y productos elaborados artesanalmente, Dunia Paz ha construido un emprendimiento que va más allá de la producción y comercialización. Su mayor anhelo es que su finca se convierta en un espacio donde las personas con discapacidad puedan disfrutar de la naturaleza sin barreras. Integrante de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, Paz es productora y exportadora de café y cacao. Desde 2013 se dedica a esta actividad y, en 2019, formalizó DaKayros Chocolate & Coffee Shop, un negocio familiar que lleva en su nombre una historia de fe y perseverancia. "La D es por mi nombre, Dunia; la A por el apellido de mi esposo, Ayestas, y Kayros significa el tiempo de Dios. Todo se hace en su tiempo, y él ha sido propicio en cada paso", explica. Sin embargo, detrás de cada producto de DaKayros Chocolate & Coffee Shop existe una motivación mucho más profunda: el amor de una madre que encontró en las dificultades de su hija una razón para impulsar un proyecto de inclusión. La vida de Dunia cambió con el nacimiento de su hija mayor, quien tiene una discapacidad motora que afecta su movilidad desde el cuello hacia abajo. Aunque la finca familiar representa una parte importante de su vida, las condiciones del terreno y las dificultades para movilizar la silla de ruedas de su hija le han impedido disfrutar de ese entorno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La silla de ruedas, que pesa alrededor de 550 libras, y la falta de senderos accesibles hacen prácticamente imposible recorrer la propiedad. Durante años, la joven ha tenido que conocer los paisajes de la finca a través de las fotografías y los videos que su madre le muestra al regresar.

Esa realidad llevó a Dunia a plantearse un objetivo: construir la primera finca turística inclusiva de Honduras, con senderos acondicionados para personas que utilizan sillas de ruedas o bastones, así como para adultos mayores. "Un día nos fuimos todos a trabajar y mi hija tuvo que quedarse encerrada porque no había forma de movilizarla. Ahí entendí el propósito que Dios puso en mi vida. Queremos un espacio donde personas en silla de ruedas, con bastones o adultos mayores caminen por senderos acondicionados con bloques", relata.

La iniciativa también ha despertado el interés de otras familias. Madres de niños con autismo y otras condiciones se han acercado a la emprendedora para expresarle su deseo de contar con un lugar donde sus hijos puedan convivir y disfrutar de la naturaleza. Aunque la construcción de la infraestructura requiere una inversión considerable, Dunia continúa trabajando para hacer realidad el proyecto mediante actividades de recaudación y avances progresivos. Su propósito es que la finca no sea únicamente un destino turístico, sino también un espacio de convivencia e integración para personas con diferentes condiciones.

Café de especialidad y procesos artesanales

Además de su compromiso con la inclusión, Dunia ha dedicado años a perfeccionar la producción de café y cacao. Su experiencia en el procesamiento de alimentos le ha permitido experimentar con diferentes técnicas para obtener productos con características particulares. Uno de los aspectos que destaca es la fermentación, un proceso que influye en el aroma y el sabor del café. La productora explica que el método lavado, ampliamente utilizado en Honduras, consiste en despulpar el grano, dejarlo fermentar durante un período aproximado de 24 horas, lavarlo y posteriormente secarlo. Sin embargo, DaKairos Chocolate & Coffee Shop también trabaja con el método honey o melado, que permite conservar parte del mucílago del café durante el secado.

"El honey es el café melado. Cuando se corta, se selecciona el grano y se deja fermentando para que el mucílago, lo dulce, sea absorbido. Son fermentaciones controladas", explica. Para este procedimiento, la selección de los frutos es fundamental. Dunia procura utilizar cerezas maduras, de tonalidad rojiza intensa, que han alcanzado un mayor contenido de azúcares. Estos favorecen la actividad de los microorganismos durante la fermentación. La productora señala que los procesos permiten resaltar las propiedades organolépticas del café y obtener perfiles de sabor diferenciados. Incluso, mediante la experimentación, ha logrado mejorar las puntuaciones de algunas muestras en las evaluaciones de calidad. «Las fermentaciones pueden hacer que un café de 84 llegue a un 86, a un 88 o a un 90», comenta al explicar cómo el procesamiento puede influir en la calidad de la bebida. En su finca también experimenta con combinaciones de café, cacao y especias, como la canela y la pimienta gorda, con el objetivo de ofrecer productos con aromas y sabores particulares. La producción de café también representa para Dunia una oportunidad de promover prácticas responsables con el medio ambiente. Una de las principales dificultades de su finca es la falta de acceso al agua, por lo que ha tenido que implementar la recolección de agua para desarrollar sus actividades. Esta condición ha influido en su decisión de impulsar el método honey, que requiere menos agua que el proceso lavado tradicional. "A mí me conviene más terminar haciendo melado, porque ahí no uso agua. Yo estoy tratando de transmitirle a mi gente que el agua es algo tan valioso que tiene que aprender a cuidarlo", expresa.

Su compromiso ambiental también se refleja en otras acciones, como la recolección de llantas en San Pedro Sula para reutilizarlas en la construcción de muros en la propiedad. Para la emprendedora, el cuidado de los recursos naturales debe formar parte de la actividad agrícola y convertirse en una práctica compartida por las comunidades. Además, reconoce que abrirse camino como mujer en el sector agrícola ha sido un desafío. Asegura que convencer a otros productores de adoptar nuevas prácticas y métodos de trabajo no siempre ha sido fácil, pero continúa promoviendo alternativas que considera beneficiosas para la comunidad. DaKairos Chocolate & Coffee Shop ha desarrollado una oferta que incluye café de especialidad en grano y molido, con diferentes combinaciones de especias y cacao. Su catálogo también abarca chocolates con 70% de cacao, elaborados con panela deshidratada en lugar de azúcar refinada. Entre sus productos figuran barras de chocolate con chile, sal, cardamomo y café, además de cacao garrapiñado, bombones para preparar chocolate caliente y los llamados Power Bites, elaborados con higos deshidratados, dátiles y cobertura de chocolate. La emprendedora también comercializa bálsamos labiales hechos con manteca de cacao y miel pura, en colaboración con cooperativas locales. Sus productos están disponibles en San Pedro Sula, en los establecimientos Emprendedores Catrachos, frente a la Universidad de San Pedro Sula , y HN Artesanal, en el edificio Metro Park, junto al supermercado Los Andes.