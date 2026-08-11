Aceleran trazabilidad para mantener mercado europeo

San Pedro Sula, Honduras.

Los sectores café, cacao y palma en Honduras avanzan en la georreferenciación de sus zonas productivas y otras acciones de trazabilidad para adaptarse a las nuevas exigencias de la Unión Europea, un mercado clave para sus rubros y cuyo acceso dependerá cada vez más de demostrar la sostenibilidad de los productos. La tarea cobra especial importancia por el peso que tiene Europa en las exportaciones agrícolas hondureñas. De acuerdo con datos del Ihcafé, ese continente compra alrededor del 55% del café producido en el país, mientras que las cifras del gremio palmero señalan que cerca del 40% de la producción nacional es enviada a países europeos. Las nuevas condiciones están relacionadas con el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, conocido como EUDR, que establece requisitos para materias primas como el café, el cacao y la palma aceitera, entre otras. En términos prácticos, los exportadores deben contar con información que permita rastrear el producto hasta su lugar de origen y demostrar que no proviene de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Por lo que uno de los requisitos principales para cumplir con la normativa es la georreferenciación de las parcelas productivas. Francisco Ordóñez, viceministro de Caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), explicó que el Gobierno está trabajando en un esquema que involucra a varias instituciones para avanzar en el levantamiento de esa información. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el caso del café, el funcionario indicó que Honduras cuenta con cerca de 400,000 manzanas cultivadas que deben completar este proceso. Para ello se ha conformado un equipo que incluye a la SAG, OIRSA, el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y un comisionado presidencial.

En 2025, las ventas hondureñas de café al exterior alcanzaron los $2,329.1 millones, impulsadas tanto por mejores precios internacionales como por un incremento en el volumen exportado, de acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH). El sector cacao también registra avances. Aníbal Ayala, presidente de Federación Nacional de Productores de Cacao (Fenaprocacao), estimó que Honduras cuenta con unas 5,000 hectáreas productivas y más de 1,900 productores georreferenciados. Aseguró que el 100% de quienes venden al mercado europeo ya cumple con este requisito. Sin embargo, indicó que la principal preocupación en este rubro es la tenencia de la tierra, ya que muchos productores tienen años siendo dueños de sus parcelas, pero sin documentos de la propiedad. Por ello, pidió apoyo del Gobierno para agilizar su legalización y evitar dificultades para mantener ese mercado. Mientras que el sector palmero reportó un progreso significativo. Allan Maradiaga, director de Gremios Palmicultores, explicó que las plantas extractoras han trabajado durante los últimos meses en el mapeo de las fincas y en la construcción de herramientas que permitan respaldar el origen del aceite que sale del país.