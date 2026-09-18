Mujeres cafetaleras hondureñas concretan su primera exportación de café

San Pedro Sula, Honduras. Mujeres productoras de café de Cortés, Copán, Comayagua, El Paraíso e Intibucá concretaron su primera exportación como parte de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, a seis meses de la creación de esta organización.

La operación representa el primer ejercicio de comercialización y exportación desarrollado por la red y fue planteado como un proyecto piloto para que las productoras conozcan de primera mano el proceso, desde la gestión comercial hasta los trámites necesarios para colocar su café en mercados internacionales.

Carmen Cartagena, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, destacó que la experiencia permitió a las productoras avanzar en un proceso que busca ampliar su participación en la comercialización del grano.

“Nos sentimos muy alegres y orgullosas. Este logro representa el esfuerzo de mujeres que creyeron en el proceso, perseveraron y llegaron hasta el final”, expresó Cartagena.

La transacción se realizó mediante Kaffea, una plataforma digital para el comercio de café, mientras que Agrisapien Coffee adquirió el lote exportado.