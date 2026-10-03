  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sicarios acribillan a Katy Mabel Ávila en la colonia Nueva Suyapa

Katy fue atacada cuando se conducía en motocicleta por una calle de tierra de la colonia Nueva Suyapa

Sicarios acribillan a Katy Mabel Ávila en la colonia Nueva Suyapa

La DPI confirmó que la víctima tenía antecedentes penales y había permanecido en prisión.

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer identificada como Katy Mabel Ávila fue asesinada a balazos la tarde del viernes en la colonia Nueva Suyapa, sector Flores de Oriente, en Tegucigalpa, en un hecho que es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con información preliminar, Ávila se desplazaba a bordo de una motocicleta por una estrecha calle de tierra cuando fue interceptada por sujetos armados.

“Nosotros no bromeamos”: le dijo sicario a Ariani Burgos antes de matarla en Choloma

Los atacantes, que presuntamente esperaban su paso por el sector, abrieron fuego contra la mujer hasta causarle la muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron de la zona, mientras vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

La DPI confirmó que Ávila tenía antecedentes penales y había permanecido en prisión, aunque las autoridades no han establecido hasta el momento si esta situación estaría relacionada con el crimen.

Era madre de un niño: esto se sabe del asesinato de Ariani Burgos en Choloma

Las investigaciones también establecieron un antecedente familiar relacionado con el sistema penitenciario. La madre de Ávila había estado recluida en el Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS).

La progenitora de la víctima murió durante la masacre registrada en el PNFAS en junio de 2023, cuando un grupo de privadas de libertad fue atacado en el interior del centro penitenciario.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió antes del ataque y establecer el móvil del asesinato.

Agentes de la DPI trabajan en la recopilación de información y otros elementos que permitan identificar a los responsables del crimen.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el asesinato de Katy Mabel Ávila, mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer el caso.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias