Sicarios acribillan a Katy Mabel Ávila en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer identificada como Katy Mabel Ávila fue asesinada a balazos la tarde del viernes en la colonia Nueva Suyapa, sector Flores de Oriente, en Tegucigalpa, en un hecho que es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con información preliminar, Ávila se desplazaba a bordo de una motocicleta por una estrecha calle de tierra cuando fue interceptada por sujetos armados.
Los atacantes, que presuntamente esperaban su paso por el sector, abrieron fuego contra la mujer hasta causarle la muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron de la zona, mientras vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.
La DPI confirmó que Ávila tenía antecedentes penales y había permanecido en prisión, aunque las autoridades no han establecido hasta el momento si esta situación estaría relacionada con el crimen.
Las investigaciones también establecieron un antecedente familiar relacionado con el sistema penitenciario. La madre de Ávila había estado recluida en el Centro Femenino de Adaptación Social (PNFAS).
La progenitora de la víctima murió durante la masacre registrada en el PNFAS en junio de 2023, cuando un grupo de privadas de libertad fue atacado en el interior del centro penitenciario.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió antes del ataque y establecer el móvil del asesinato.
Agentes de la DPI trabajan en la recopilación de información y otros elementos que permitan identificar a los responsables del crimen.
Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el asesinato de Katy Mabel Ávila, mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer el caso.