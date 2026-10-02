Era madre de un niño: esto se sabe del asesinato de Ariani Burgos en Choloma

Una joven identificada como Ariani Paola Burgos, de 22 años, perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego la noche del jueves 1 de octubre en la colonia Los Almendros, sector El Kilómetro, en Choloma, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, Burgos se dirigía hacia una pulpería de la zona cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque se registró en las cercanías de una pulpería de la colonia. Tras ser herida, la joven quedó tendida en una de las calles del sector, donde posteriormente fue encontrada sin vida.
Según versiones de testigos, uno de los atacantes le gritó a la joven antes de dispararle: “Ey vos, para que mires que nosotros no bromeamos”.
Tras escuchar las detonaciones, residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Minutos después, agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para verificar el hecho.
Los uniformados acordonaron la escena y realizaron las primeras diligencias para preservar posibles evidencias que puedan contribuir a esclarecer el crimen.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente las circunstancias que provocaron el ataque ni han determinado el posible motivo por el que Burgos fue asesinada.
En redes sociales comenzó a circular una fotografía de la joven en la que aparece cargando un arma de fuego y realizando señas asociadas con estructuras criminales.
Sin embargo, este elemento por sí solo no establece una vinculación de la víctima con alguna organización y las autoridades no han confirmado esa versión. No obstante, serán las autoridades que determinarán si la joven era o no integrante de algún grupo criminal.
Ariani Paola era madre de un niño de tan solo un año de edad, según información preliminar. Una amiga de la joven lamentó su muerte y escribió en redes sociales: “Toda una vida por delante, Pao ️. Pobre de ese pequeño angelito quedo sin su mami”.