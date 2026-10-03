Vaguada provocará lluvias y actividad eléctrica en Honduras este sábado

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que para este sábado 3 de octubre de 2026 se registrarán lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio hondureño, producto del paso e interacción de una vaguada en superficie.

El fenómeno meteorológico provocará un marcado incremento en la nubosidad a lo largo del día. Según el reporte oficial de los meteorólogos de la institución, la vaguada dejará precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

Las zonas más afectadas por el mal tiempo serán los departamentos ubicados en el occidente, centro y sur de Honduras, donde se esperan chubascos que irán de débiles a moderados, con posibilidad de volverse ocasionalmente fuertes en varios puntos. Entre tanto, para las regiones del norte y oriente únicamente se prevén precipitaciones débiles y aisladas.