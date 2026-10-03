ONG en Honduras llama a familiares de periodistas asesinados o desaparecidos a crear red

Tegucigalpa. La ONG Comité por la Libre Expresión (C-Libre) de Honduras convocó este viernes a familiares de un centenar de periodistas hondureños asesinados o desaparecidos en el país desde 2001 a crear una red por la justicia y memoria de los comunicadores.

En un comunicado, C-Libre convocó a “esposas, esposos, hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos y demás familiares de periodistas y comunicadores víctimas de asesinato o desaparición a participar en la conformación de la Red de Familiares por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Detrás de cada periodista y comunicador asesinado o desaparecido hay una familia que ha enfrentado la ausencia, la incertidumbre y, en muchos casos, años de espera por respuestas y justicia”, indicó la organización no gubernamental.

La iniciativa de C-Libre se orienta a construir, junto a las familias, un espacio seguro de encuentro, organización y acción colectiva, con un acompañamiento integral, apoyo psicosocial, emocional y legal.

La institución aboga por la verdad y la justicia, fortalecer a las familias para dar seguimiento a las investigaciones y enfrentar la impunidad, con memoria para dignificar la vida y el legado de quienes ejercieron su derecho a informar, subrayó el comunicado.

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Añadió que la participación en la red “es voluntaria y confidencial, y serán las propias familias quienes definan sus prioridades y formas de organización”.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), entre octubre de 2001 y junio de 2025 en el país centroamericano “se registró la muerte de 103 personas que laboraban en medios de comunicación, entre periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, editores, operadores y propietarios, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 88 % de los casos”. EFE