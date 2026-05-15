Libertad de prensa bajo alerta tras agresión a periodistas en ceremonia militar

Tegucigalpa, Honduras

La agresión contra periodistas del noticiero Hoy Mismo durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas encendió nuevas alertas sobre las condiciones en que la prensa hondureña ejerce su labor, en vísperas del Día del Periodista Hondureño, que se conmemora cada 25 de mayo. El incidente ocurrió el jueves 14 de mayo en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, durante un acto militar encabezado por el presidente Nasry Asfura, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con reportes de prensa, los periodistas Hedy/Edy Quintero y Flabio Pavón, del noticiero Hoy Mismo, fueron agredidos por miembros de la Guardia de Honor Presidencial mientras daban cobertura a la ceremonia de ascensos militares. Tras la difusión de videos del forcejeo, el mandatario ofreció disculpas públicas a los comunicadores y aseguró que los recibiría en Casa Presidencial para conversar sobre lo ocurrido.

El hecho provocó el rechazo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que condenó la actuación de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial y calificó lo ocurrido como una agresión repudiable contra comunicadores que se encontraban realizando su trabajo informativo. El gremio pidió a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas intervenir y adoptar medidas para que estos hechos no se repitan. La preocupación también fue expresada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), que reiteró la importancia de garantizar plenamente la libertad de expresión, incluido el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos de interés público. En su posicionamiento, Oacnudh expresó preocupación por el impacto que tienen las agresiones y actos de intimidación contra periodistas y subrayó el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática. La oficina de Naciones Unidas recordó que el ejercicio de la libertad de expresión solo puede estar sujeto a restricciones excepcionales, estrictamente necesarias y proporcionales. Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, agregó, las autoridades deben abstenerse de cualquier interferencia indebida en la labor periodística y garantizar que las personas periodistas puedan desempeñar su trabajo de manera libre y segura.