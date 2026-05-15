Libertad de prensa bajo alerta tras agresión a periodistas en ceremonia militar

La agresión contra periodistas del noticiero Hoy Mismo durante la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas encendió nuevas alertas sobre las condiciones en que la prensa hondureña ejerce su labor, en vísperas del Día del Periodista Hondureño, que se conmemora cada 25 de mayo.
El incidente ocurrió el jueves 14 de mayo en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa, durante un acto militar encabezado por el presidente Nasry Asfura, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con reportes de prensa, los periodistas Hedy/Edy Quintero y Flabio Pavón, del noticiero Hoy Mismo, fueron agredidos por miembros de la Guardia de Honor Presidencial mientras daban cobertura a la ceremonia de ascensos militares.
Tras la difusión de videos del forcejeo, el mandatario ofreció disculpas públicas a los comunicadores y aseguró que los recibiría en Casa Presidencial para conversar sobre lo ocurrido.
El hecho provocó el rechazo del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que condenó la actuación de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial y calificó lo ocurrido como una agresión repudiable contra comunicadores que se encontraban realizando su trabajo informativo. El gremio pidió a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas intervenir y adoptar medidas para que estos hechos no se repitan.
La preocupación también fue expresada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), que reiteró la importancia de garantizar plenamente la libertad de expresión, incluido el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos de interés público.
En su posicionamiento, Oacnudh expresó preocupación por el impacto que tienen las agresiones y actos de intimidación contra periodistas y subrayó el papel fundamental de la prensa en una sociedad democrática.
La oficina de Naciones Unidas recordó que el ejercicio de la libertad de expresión solo puede estar sujeto a restricciones excepcionales, estrictamente necesarias y proporcionales.
Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, agregó, las autoridades deben abstenerse de cualquier interferencia indebida en la labor periodística y garantizar que las personas periodistas puedan desempeñar su trabajo de manera libre y segura.
El pronunciamiento también retoma las observaciones de la relatora especial de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, quien tras su visita a Honduras, en el pasado reciente, destacó la importancia de que las autoridades reconozcan y apoyen la labor de periodistas, y se abstengan de actos de estigmatización que puedan poner en riesgo su seguridad o menoscabar su credibilidad.
La visita oficial de Khan a Honduras se realizó del 16 al 27 de octubre de 2023 y su informe fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2024.
La agresión se produce en un contexto de reiteradas denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre ataques, presiones, intimidaciones y discursos estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación en Honduras.
Article 19, por ejemplo, pidió en 2025 el cese de lo que calificó como ataques sistemáticos de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Defensa y la Policía Nacional contra la prensa.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han advertido sobre un deterioro del ambiente para el ejercicio periodístico. C-Libre reportó que en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 41 alertas de agresiones contra periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, una cifra superior a la del mismo período de 2025.
Para Oacnudh, el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo e investigar de manera pronta e imparcial cualquier agresión o acto de intimidación contra comunicadores.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre poder público, fuerzas de seguridad y prensa, justo cuando el gremio periodístico se prepara para conmemorar su día nacional en medio de llamados a respetar el derecho ciudadano a estar informado.