Nasry Asfura pide disculpas a periodistas agredidos por Guardia de Honor Presidencial

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , ofreció disculpas públicas a los periodistas Edy Quintero y Flabio Pavón, luego de la agresión que ambos sufrieron por parte de miembros de la Guardia de Honor Presidencial durante la ceremonia de ascensos militares .

“Quiero públicamente pedirle disculpas a Flabio Pavón y Edy Quintero por el incidente de hoy, mil disculpas, están invitados en Casa Presidencial para pedirles disculpas ahí en mi oficina, van a ser gratamente invitados”, manifestó el mandatario.

El presidente hondureño dijo además que el comportamiento del personal de seguridad debe entenderse dentro de su formación, aunque aclaró que no se trata de una justificación. “Quiero que también comprendan la formación de las personas que me rodean, son personas que están entrenadas, no es ninguna excusa la que estoy dando, por eso nuevamente pido disculpas”, añadió.

La agresión se registró cuando ambos periodistas intentaban acercarse al presidente Asfura para realizar entrevistas durante la cobertura del evento oficial de ascensos en el ámbito militar.

Videos muestran el momento en que los periodistas fueron empujados y apartados por integrantes de la Guardia de Honor Presidencial, mientras intentaban realizar su labor informativa durante la cobertura de un evento oficial.

Las imágenes generaron rechazo en distintos sectores del gremio periodístico y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la actuación del equipo de seguridad. Hasta ahora, no se ha informado si se abrirá una investigación interna o si habrá sanciones contra los responsables del incidente.