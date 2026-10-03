Sergio Espinoza, alias El Gordo, es capturado por tráfico de drogas en Copán

Sergio Espinoza, conocido con el alias de El Gordo, fue capturado el viernes en el departamento de Copán por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), acusado del presunto delito de tráfico de drogas agravado.
El operativo se realizó en la zona occidental de Honduras, donde los agentes dieron cumplimiento a una orden de captura que había sido emitida el pasado 30 de septiembre.
Luego de ser detenido, Espinoza fue trasladado este sábado hacia Tegucigalpa y quedó en instalaciones policiales a la espera de ser presentado ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
Según las autoridades, el detenido estaría relacionado con una organización criminal de carácter transnacional que se dedicaría al traslado de sustancias ilícitas por diferentes zonas del territorio hondureño.
Las investigaciones establecen que la estructura tendría como ruta el traslado de drogas desde el sur del país hacia el occidente, donde posteriormente serían movilizadas a otros puntos.
El comisionado de Policía, Lenin Pineda Bocanegra, y el director de la DNPA, comisionado Geovanni Bieda, confirmaron que la captura de El Gordo está relacionada con un caso que permanece bajo investigación.
De acuerdo con los funcionarios policiales, las diligencias se originaron a partir del decomiso de 167 kilos de clorhidrato de cocaína registrado en noviembre de 2021.
A partir de ese aseguramiento, las autoridades han continuado con las investigaciones para establecer quiénes participaron en el traslado y manejo de la droga.
En este expediente también se busca identificar y localizar a otros presuntos integrantes de la red criminal, por lo que las diligencias continúan en desarrollo.
Espinoza deberá comparecer ante la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso y a los elementos de prueba que sean presentados por las autoridades.