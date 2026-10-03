Sergio Espinoza, alias El Gordo, es capturado por tráfico de drogas en Copán

Sergio Espinoza, conocido con el alias de El Gordo, fue capturado el viernes en el departamento de Copán por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), acusado del presunto delito de tráfico de drogas agravado. El operativo se realizó en la zona occidental de Honduras, donde los agentes dieron cumplimiento a una orden de captura que había sido emitida el pasado 30 de septiembre.

Luego de ser detenido, Espinoza fue trasladado este sábado hacia Tegucigalpa y quedó en instalaciones policiales a la espera de ser presentado ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Según las autoridades, el detenido estaría relacionado con una organización criminal de carácter transnacional que se dedicaría al traslado de sustancias ilícitas por diferentes zonas del territorio hondureño.