Maryuri Shunder seguirá presa por tráfico de drogas y asociación para delinquir

San Pedro Sula, Cortés. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decretó este viernes 2 de octubre el auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Maryuri Fabiola Hernández Shunder, señalada de estar vinculada a la organización delictiva Los Galenos.

Hernández Shunder fue capturada por orden judicial luego de varios allanamientos ejecutados por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en varias viviendas de Jutiapa, Atlántida.

La joven es procesada por los delitos de tráfico de drogas agravado y asociación para delinquir.

Durante la Audiencia Inicial, las partes procesales presentaron los elementos de prueba relacionados con la investigación. La Fiscalía ratificó el requerimiento y presentó pruebas documentales, periciales y testificales para sustentar su acusación.

Entre los elementos expuestos se encuentran un dictamen toxicológico, la extracción de información telefónica y datos que, según la Fiscalía, establecerían una vinculación de la imputada con la estructura delictiva Los Galenos. También fueron incorporados testimonios de los agentes que participaron en las diligencias.

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Con estos elementos, la Fiscalía solicitó que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva. La defensa, por su parte, se opuso a la petición y solicitó el sobreseimiento de la imputada.

Tras analizar los indicios presentados durante la audiencia, la jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que existían indicios racionales suficientes para dictar el auto de formal procesamiento. También consideró el peligro de fuga y la posibilidad de que la imputada pudiera reintegrarse a actividades criminales.

Por ello, Hernández Shunder deberá permanecer en prisión preventiva bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Tela, en el municipio de Tela, Atlántida. La Audiencia Preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del martes 3 de noviembre.