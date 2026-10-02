Honduras presenta Billetera Electrónica Nacional como avance de gobierno digital

Santo Domingo, República Dominicana. Honduras presentó la Billetera Electrónica Nacional (Bien) durante la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), celebradas en Santo Domingo, República Dominicana, donde la herramienta fue expuesta como un ejemplo de transformación digital.

La representación hondureña estuvo a cargo de Elmer Ferrera, ministro de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), quien participó en los diálogos ministeriales sobre identidad digital y credenciales verificables.

Ferrera explicó los avances y la visión del gobierno del presidente Nasry Asfura en materia de modernización tecnológica, con énfasis en las herramientas destinadas a facilitar la gestión de documentos y servicios públicos mediante plataformas digitales.

Durante su exposición, el funcionario presentó "Bien" como una herramienta oficial de identidad digital que permite a los ciudadanos portar y gestionar sus documentos personales de manera segura.