Honduras presenta Billetera Electrónica Nacional como avance de gobierno digital

Santo Domingo, República Dominicana. Honduras presentó la Billetera Electrónica Nacional (Bien) durante la IX Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las Américas y la XX Reunión de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), celebradas en Santo Domingo, República Dominicana, donde la herramienta fue expuesta como un ejemplo de transformación digital.
La representación hondureña estuvo a cargo de Elmer Ferrera, ministro de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), quien participó en los diálogos ministeriales sobre identidad digital y credenciales verificables.
Ferrera explicó los avances y la visión del gobierno del presidente Nasry Asfura en materia de modernización tecnológica, con énfasis en las herramientas destinadas a facilitar la gestión de documentos y servicios públicos mediante plataformas digitales.
Durante su exposición, el funcionario presentó "Bien" como una herramienta oficial de identidad digital que permite a los ciudadanos portar y gestionar sus documentos personales de manera segura.
De acuerdo con la información proporcionada, la presentación permitió mostrar los avances de la plataforma ante representantes de los países participantes y plantear su experiencia como referencia en materia de transformación digital en las Américas.
Durante el encuentro también se destacó el objetivo de avanzar hacia un ecosistema de servicios públicos digitales más accesibles, eficientes y seguros, con las personas como centro de estos procesos.
La agenda de la reunión incluyó temas como la inteligencia artificial y su impacto en la confianza ciudadana, la resiliencia de la administración pública digital, la gobernanza de datos y la interoperabilidad entre sistemas.
Los participantes también analizaron resultados de estudios recientes relacionados con el comportamiento democrático y la optimización de los trámites estatales mediante herramientas tecnológicas.
Con su participación en República Dominicana, Honduras expuso los avances de su estrategia de gobierno electrónico y gestión por resultados. La actividad reunió a autoridades vinculadas con la transformación digital de países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Red GEALC reúne desde 2003 a las autoridades de las agencias de gobierno digital de los países miembros de la OEA. El encuentro en Santo Domingo permitió abordar los principales desafíos y oportunidades de la transformación digital en la región.