Gobierno analiza 365 trámites para reducir requisitos y documentos

San Pedro Sula, Honduras. Hacer un trámite ante una institución pública podría requerir menos documentos, menos visitas presenciales y menos tiempo si avanza el plan de simplificación administrativa y digitalización que impulsa el Gobierno de Honduras. La iniciativa ya comenzó con el análisis de 365 trámites considerados vitales y transversales dentro de la administración pública. El diagnóstico busca detectar cuáles son los requisitos que pueden eliminarse, qué procesos pueden hacerse por internet y qué documentos podrían dejar de pedirse al ciudadano porque el propio Estado ya cuenta con esa información. ¿Qué podría cambiar para el ciudadano? Uno de los principales problemas detectados es que distintas instituciones solicitan documentos que ya están en poder de otras dependencias públicas.

La intención es que las instituciones puedan compartir información entre sí, de manera que una persona no tenga que llevar varias veces constancias, certificaciones u otros documentos que ya existen en bases de datos estatales. También se busca reducir el número de requisitos y pasos necesarios para completar determinados trámites. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En términos prácticos, el objetivo es avanzar hacia procesos en los que el ciudadano pueda iniciar, dar seguimiento y eventualmente completar gestiones de forma digital, sin acudir necesariamente a una oficina pública.



¿Qué trámites serán prioridad?

El Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) priorizaron seis áreas en las que comenzará a concentrarse el proceso de simplificación: infraestructura, salud, transporte y logística, así como el sector agroalimentario, tlecomunicaciones y Gobierno digital. La selección apunta tanto a servicios utilizados por la población como a procedimientos necesarios para empresas e inversionistas. El ministro del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), Epaminondas Marinakys, señaló que la meta gubernamental es contar antes de finalizar 2026 con una plataforma que permita trasladar trámites hacia procesos virtuales. “Lo que se espera llegar es que antes de final del año tengamos ya todo un proceso, una plataforma que nos permita hacer todos los trámites vía virtual, todo en digital”, afirmó. Esto no significa necesariamente que los 365 trámites estarán completamente digitalizados al mismo tiempo, sino que el Gobierno busca establecer durante este año la plataforma y el proceso que permitirá avanzar en esa transición.

¿Qué papel tendrá la inteligencia artificial?

El proyecto utiliza herramientas de inteligencia artificial para revisar los procedimientos administrativos e identificar obstáculos como requisitos duplicados, exceso de documentos, pasos innecesarios y regulaciones que pueden aumentar el tiempo o costo de una gestión. La plataforma desarrollada dentro de la mesa técnica permitió realizar precisamente el diagnóstico inicial de los 365 trámites. Y ¿Qué significa que las instituciones sean “interoperables”?. La interoperabilidad permitirá que distintas entidades públicas puedan intercambiar determinada información de forma electrónica. Por ejemplo, si una institución ya dispone de un dato o documento del ciudadano y otra dependencia lo necesita para completar un trámite, el objetivo es que pueda consultarlo directamente en lugar de volver a solicitarlo a la persona. La coordinadora general de Gestión por Resultados, Gabriela Alejandra Díaz, explicó que esta es una de las principales oportunidades detectadas durante la revisión de los procedimientos.

¿Qué problemas busca eliminar el plan?