“No quería volver con él”: la hipótesis tras el crimen de Kathy en Nacaome

Nacaome, Valle. La negativa de Kathy Hernández, de 40 años, a retomar su relación sentimental con el padre de sus cinco hijos habría desencadenado el ataque que terminó con su vida en la comunidad de El Granadino, Nacaome, Valle, según la principal línea de investigación de la Policía Nacional.

El crimen ocurrió el miércoles 2 de septiembre, cuando Hernández se encontraba alojada en la vivienda de una amiga, luego de haberse separado de su expareja Juan Gabriel Díaz Álvarez, quien es buscado por las autoridades como principal sospechoso.

Osly Melendez, jefe regional de la Policía, manifesto que, el hombre habría llegado hasta la vivienda con la intención de hablar con Hernández y convencerla de regresar con él.

Sin embargo, la mujer se habría negado a retomar la relación. Según la versión preliminar que manejan los investigadores, después de esa conversación se produjo una agresión con un arma blanca.