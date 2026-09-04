Medicina Forense identifica 17 de 39 cuerpos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortes. Un total de 39 cuerpos de nacionalidad hondureña permanecen en Medicina Forense de San Pedro Sula, de los cuales 17 ya fueron identificados, informó este viernes Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público. Entre los cuerpos identificados se encuentran Javier Alexander Ramos Pineda, José Santiago Aguilera López, Omar Alexander Menjívar Ortega, José Nabil Cárcamo Sánchez y Víctor Manuel Sandoval Hernández, quienes forman parte de los difuntos plenamente reconocidos. La lista continúa con Ezequiel Núñez, David Elías Menjívar Mencía, Ardinson Javier Arias Valle, Jorge López Medina, Hernán Danilo Reyes Ramírez, Dayan Estefany Escobar Romero, José Armando Domínguez y María Delfina Flores Eirías, de acuerdo con la información proporcionada por el portavoz.

Asimismo, fueron identificados Manuel de Jesús Lemus García, Juan Ángel Ramírez Martínez y Rigoberto Suazo Lara. Guzmán indicó que todos ellos fueron plenamente identificados. Del total de cuerpos que permanecen en Medicina Forense, 15 ingresaron en avanzado estado de descomposición, situación que, según Guzmán, ha impedido establecer sus identidades mediante los procedimientos disponibles. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hay 15 que ingresaron totalmente en estado de descomposición. Ha sido imposible su identificación y el resto lastimosamente nunca fueron inscritos en el registro y eso dificultó a través de las huellas dactilares poder identificarlos”, manifestó el portavoz del Ministerio Público a La Prensa.

Según Guzmán, los familiares de los 17 cuerpos identificados ya pueden presentarse en Medicina Forense a partir del próximo lunes para iniciar el proceso de reclamación y entrega de los cadáveres. Los allegados tendrán un plazo de 12 días hábiles para realizar el trámite. Para ello, deberán acudir con dos testigos, quienes deberán presentar sus documentos de identificación, además de familiares cercanos de la víctima.

Guzmán recalcó que el procedimiento para reclamar los cuerpos es completamente gratuito y que los familiares no deberán efectuar ningún pago. También deberán llevar el ataúd y la ropa necesaria para el cadáver. En caso de que los cuerpos identificados no sean reclamados dentro del plazo establecido, las autoridades procederán con su sepultura en el cementerio del sector de La Rivera Hernández. Los cuerpos que continúen sin ser identificados serán enterrados en una fosa común, debido a las dificultades para establecer quiénes son.