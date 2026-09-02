Ministerio Público investiga a clínicas denunciadas por presuntos falsos diagnósticos

La clínica Medisan también fue objeto de cuestionamientos en Colombia, donde el programa de investigación Séptimo Día, de Caracol TV, documentó denuncias relacionadas con un mecanismo similar de captación de pacientes y la utilización de supuestos diagnósticos para ofrecer tratamientos.Ahora, la operación de la clínica en Honduras está en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales.En el caso de Nueva Med, además de la investigación anunciada por el Ministerio Público, existen denuncias presentadas ante la Dirección de Protección al Consumidor. Los expedientes incluyen reclamos de personas que cuestionan los servicios ofrecidos, los cobros realizados y las condiciones bajo las cuales fueron contratados los tratamientos.