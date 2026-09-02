Ministerio Público investiga a clínicas denunciadas por presuntos falsos diagnósticos

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público ya abrió investigaciones en contra de las clínicas Medisan, ubicada en San Pedro Sula, y Nueva Med, que opera en Tegucigalpa, señaladas por presuntamente utilizar diagnósticos falsos para persuadir a pacientes de contratar costosos tratamientos.

La información fue confirmada a LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien indicó que ambas clínicas están siendo investigadas por la institución.

Las pesquisas se conocen luego de que una investigación periodística de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus documentara el funcionamiento de estos establecimientos y recogiera testimonios de personas que aseguran haber sido afectadas después de acudir a consultas que inicialmente fueron ofrecidas de manera gratuita.

A esto se suma que la Dirección de Protección al Consumidor mantiene en trámite diversos expedientes relacionados con denuncias contra este tipo de establecimientos.

Según conoció este medio, algunos de esos casos están siendo trabajados para posteriormente ser remitidos a la Fiscalía del Consumidor, donde podrían ser objeto de una investigación penal.

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La serie periodística “Estafas Médicas” también provocó que personas que aseguran haber sido afectadas por estas clínicas decidieran llevar sus casos ante el Ministerio Público, en busca de una investigación formal y de respuestas sobre los procedimientos utilizados para ofrecerles servicios y tratamientos.