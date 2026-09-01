"Atribuir a un producto características que no posee es contrario a la ley": director de Protección al Consumidor

<b>¿Cuáles son los principales derechos del consumidor en estos casos?</b>La ley reconoce, entre otros, el derecho a la protección de la vida, salud y seguridad; la protección de sus intereses económicos; recibir información apropiada y veraz; elegir libremente; recibir un trato equitativo y no discriminatorio; y estar protegido frente a la publicidad engañosa.Pero me gustaría convertir esos conceptos jurídicos en algo cotidiano: el consumidor tiene derecho a saber qué está comprando, cuánto realmente va a pagar, qué condiciones existen y qué puede razonablemente esperar de aquello que está adquiriendo.Una relación comercial justa comienza con información verdadera.<b>¿Qué pruebas debería conservar una persona que considera que fue engañada?</b>Nuestra recomendación es sencilla: documente la relación comercial desde el principio.Debe conservar sus facturas o recibos, contratos, cotizaciones y cualquier publicidad relacionada con lo contratado. También pueden resultar importantes capturas de publicaciones en redes sociales, fotografías, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp u otras comunicaciones en las que consten las características, precio, beneficios o resultados ofrecidos.En determinados servicios también pueden ser relevantes fotografías del antes y después, informes técnicos o valoraciones profesionales.Hoy buena parte de las relaciones comerciales comienza en una pantalla por ventas online. Una publicación, un mensaje o una oferta digital pueden convertirse posteriormente en evidencia importante de lo que realmente fue ofrecido.<b>¿Qué puede hacer administrativamente la Dirección General de Protección al Consumidor ante una denuncia?</b>La Dirección General de Protección al Consumidor recibe y tramita denuncias por publicidad engañosa, cobros indebidos, incumplimientos contractuales, garantías, deficiencias en servicios, trato indigno, cláusulas abusivas e incumplimiento del deber de información, entre otras materias.El procedimiento administrativo permite escuchar a las partes, procurar una solución cuando corresponda y, cuando existen elementos suficientes, continuar el procedimiento administrativo respetando siempre el derecho de defensa y el debido proceso.Pero nuestra función no debería entenderse exclusivamente como sancionadora. Una política moderna de protección al consumidor tiene tres componentes: prevenir, corregir y, cuando corresponda, sancionar.Queremos proveedores que conozcan y cumplan sus obligaciones y consumidores que conozcan y ejerzan sus derechos.Actualmente, el ciudadano puede acudir presencialmente a la Dirección General de Protección al Consumidor y también dispone de mecanismos de orientación y denuncia establecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico.