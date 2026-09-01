“Me timaron”: cayó en una consulta gratis y ahora reclama la devolución de L31,500

<b>Tegucigalpa, Honduras. </b>Lo que más le dolió a Carlos (nombre ficticio para proteger su identidad) no fue únicamente ver los L31,500 cargados a su tarjeta, sino darse cuenta, pocas horas después, de que había entregado ese dinero convencido de que estaba haciendo exactamente lo contrario de una mala decisión. "Cuando acepté el tratamiento pensé 'estoy haciendo una buena inversión, me voy a sentir mejor, voy a regular todos los niveles que tengo elevados' y todo eso uno lo hace pensando en que va a estar mejor por uno mismo y por su familia", relató. La sensación cambió cuando tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la <b>clínica <a href="https://www.laprensa.hn/premium/examenes-clinicos-maquina-cuantica-nueva-med-HN31879806">Nueva Med</a></b>, donde acababa de contratar un tratamiento (el cual desconocía).Había pasado poco tiempo desde que salió del establecimiento y todavía tenía fresca en la cabeza la explicación que le habían dado, los supuestos problemas de salud que habían detectado y la promesa de que, con el <b>tratamiento </b>adecuado, podría sentirse mejor.Entonces buscó a la clínica Nueva Med en Facebook, TikTok, Instagram y en internet, pero no encontró la presencia digital que esperaba de un establecimiento que se presentaba como innovador. Lo que sí apareció, según relata, fue una serie de publicaciones y comentarios de personas que denunciaban experiencias negativas y mostraban imágenes del mismo lugar y del mismo aparato utilizado durante su consulta.“Me puse helado, fíjese que se me bajó la presión, dije yo de volada 'me timaron', porque uno piensa ver reseñas positivas de lo que compra, pero no fue así", expresó.La historia había comenzado apenas unas horas antes y, en apariencia, no tenía nada de extraordinario.