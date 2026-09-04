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Hombre muere frente al hospital Mario Rivas, mientras buscaba atención médica

El hombre, aún no identificado, habría llegado al hospital por un fuerte dolor, según personas que se encontraban en la zona. Murió en un negocio frente al centro asistencial

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 12:01 -
  • Eunice Martínez
Hombre muere frente al hospital Mario Rivas, mientras buscaba atención médica

El hombre murió en un negocio ubicado frente al hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, mientras se investigan las circunstancias del caso.

 Foto: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre murió este viernes en las afueras del hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con personas que se encontraban en la zona, el hombre habría llegado al centro asistencial en busca de atención médica debido a un fuerte dolor que presentaba.

Según estos testimonios, al no recibir atención, se retiró del lugar y buscó refugio en un negocio ubicado frente al hospital.

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Minutos después, el hombre se desvaneció y murió en el establecimiento. Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes

El cuerpo del hombre quedó en un negocio frente al hospital Mario Rivas, donde había acudido en busca de atención médica.

El cuerpo del hombre quedó en un negocio frente al hospital Mario Rivas, donde había acudido en busca de atención médica.

 (Foto: LA PRENSA)

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado, ya que no portaba documentos personales. Su cuerpo permanece en calidad de desconocido mientras Medicina Forense realiza los procedimientos para establecer su identidad y determinar oficialmente la causa de muerte.

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Las circunstancias previas al fallecimiento, incluida la versión sobre la atención médica que habría buscado en el hospital, deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Eunice Martínez

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