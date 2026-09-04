Hombre muere frente al hospital Mario Rivas, mientras buscaba atención médica

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre murió este viernes en las afueras del hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con personas que se encontraban en la zona, el hombre habría llegado al centro asistencial en busca de atención médica debido a un fuerte dolor que presentaba.

Según estos testimonios, al no recibir atención, se retiró del lugar y buscó refugio en un negocio ubicado frente al hospital.