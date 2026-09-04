Hombre muere frente al hospital Mario Rivas, mientras buscaba atención médica

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre murió este viernes en las afueras del hospital Mario Rivas, en San Pedro Sula, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.
De acuerdo con personas que se encontraban en la zona, el hombre habría llegado al centro asistencial en busca de atención médica debido a un fuerte dolor que presentaba.
Según estos testimonios, al no recibir atención, se retiró del lugar y buscó refugio en un negocio ubicado frente al hospital.
Minutos después, el hombre se desvaneció y murió en el establecimiento. Personas que presenciaron lo ocurrido alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes
Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado, ya que no portaba documentos personales. Su cuerpo permanece en calidad de desconocido mientras Medicina Forense realiza los procedimientos para establecer su identidad y determinar oficialmente la causa de muerte.
Las circunstancias previas al fallecimiento, incluida la versión sobre la atención médica que habría buscado en el hospital, deberán ser esclarecidas mediante las investigaciones correspondientes.