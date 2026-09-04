Gobierno firma convenio para fortalecer atención de pacientes renales en Honduras

Teguicgalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras suscribió un convenio con la Asociación Hondureña de Nefrología y la Hackett Hemwall Patterson Foundation para fortalecer la atención de los pacientes que padecen enfermedades renales en el país.
De acuerdo con una nota de Casa Presidencial, el acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación para mejorar el abordaje integral de estas enfermedades y reforzar áreas como la diálisis, los trasplantes y la prevención.
El convenio contempla además cooperación técnica y el apoyo de brigadas quirúrgicas que llegarán al país para realizar fístulas, un procedimiento necesario para que pacientes con enfermedad renal puedan acceder al tratamiento de diálisis.
José Miguel Castillo, viceministro de Salud, destacó que la alianza representa un compromiso de las autoridades para ampliar la atención especializada dirigida a los pacientes renales.
“Hoy hemos suscrito un importante convenio en el que expresamos, como Secretaría de Salud y Gobierno, un claro interés por nuestros pacientes renales. Necesitamos seguir fortaleciendo el trasplante renal y el tratamiento integral”, afirmó Castillo.
Según Casa Presidencial, otro de los componentes del acuerdo será el fortalecimiento de las acciones de prevención, con el propósito de disminuir la incidencia de enfermedades renales y contribuir a preservar la calidad de vida de la población.
La programación y coordinación de las primeras intervenciones quirúrgicas comenzará de manera inmediata, según lo informado por el Gobierno.
El convenio fue firmado entre la Secretaría de Salud, la Asociación Hondureña de Nefrología y la Hackett Hemwall Patterson Foundation, como parte de las acciones anunciadas para mejorar los servicios destinados a los pacientes con enfermedades renales.
En el acto participaron el presidente Nasry Asfura; René Enmanuel Tábora López, presidente de la Asociación Hondureña de Nefrología; Kay Weeden, directora ejecutiva de la Hackett Hemwall Patterson Foundation; Massini Merzkani, jefe del posgrado de Nefrología y Trasplante de Washington University en St. Louis, Missouri, y José Miguel Castillo, viceministro de Salud.