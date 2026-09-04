Gobierno firma convenio para fortalecer atención de pacientes renales en Honduras

Teguicgalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras suscribió un convenio con la Asociación Hondureña de Nefrología y la Hackett Hemwall Patterson Foundation para fortalecer la atención de los pacientes que padecen enfermedades renales en el país.

De acuerdo con una nota de Casa Presidencial, el acuerdo busca establecer mecanismos de cooperación para mejorar el abordaje integral de estas enfermedades y reforzar áreas como la diálisis, los trasplantes y la prevención.

El convenio contempla además cooperación técnica y el apoyo de brigadas quirúrgicas que llegarán al país para realizar fístulas, un procedimiento necesario para que pacientes con enfermedad renal puedan acceder al tratamiento de diálisis.