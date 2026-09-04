Rafael Amaya presume su exitoso regreso a El Señor de los Cielos

Ciudad de México.Rafael Amaya volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar un mensaje en el que defendió su papel como protagonista de la superserie de Telemundo El Señor de los Cielos.

El actor mexicano, de 49 años, compartió en Instagram un extenso texto acompañado de comentarios de fanáticos que celebran su regreso como Aurelio Casillas. “Qué bien le sienta el papel de jefe”, “Pura garra y presencia” y “Qué gran regreso del patrón” fueron algunas de las frases destacadas.

Más allá de los elogios, Amaya usó la publicación para referirse a quienes, según sus palabras, dudaron de su regreso. El actor aseguró que la producción no pudo sostenerse sin él: “La realidad les pegó en la cara: sin mí, esto es nada”.

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El intérprete de Aurelio Casillas también hizo referencia a su trayectoria y escribió: “Aquí la soberbia no es un pecado, es el resultado de haber construido un imperio que nadie pudo derrumbar”.

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Sin mencionar nombres, Amaya dirigió otro mensaje a quienes, según se desprende de su publicación, intentaron ocupar su lugar: "El mayor error es creer que el trono se hereda. No, el trono se arrebata".

El actor también agradeció a sus seguidores, a quienes llamaban “cómplices”, por el respaldo recibido. “Ustedes saben que esto no es solo una serie, es un imperio, un legado”, expresó.

En su publicación, Amaya insistió en que el público distingue “el oro de la basura” y afirmó que cualquier intento de continuar sin él terminó en fracaso. “Sin la cabeza, el cuerpo no camina”, sentenció.

Amaya también agradeció a quienes han seguido la producción desde sus primeros capítulos. “Gracias por ser parte de este éxito desde la temporada 1”, añadió.

El regreso de Aurelio Casillas se produce en la décima temporada de la superserie, que actualmente se transmite en horario estelar. En las imágenes difundidas, Amaya luce más delgado y con una apariencia renovada, lo que generó comentarios entre los televidentes.

En entrevistas recientes, el actor explicó que su retorno fue “orgánico” y que se decidió junto a los creadores originales. Según Amaya, estos apostaron por un formato innovador que rompió con las telenovelas clásicas.

Amaya también señaló que cada temporada ha representado un reto y un aprendizaje, y que la experiencia adquirida durante una década de trabajo le permite afrontar esta nueva etapa con mayor fuerza.