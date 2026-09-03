Dave Bautista muestra su transformación física para ‘God of War’

Dave Bautista ha vuelto al gimnasio y muestra su transformación física para interpretar al superpoderoso héroe griego Kratos en la próxima adaptación del videojuego ‘God of War’. El actor compartió un video en el que se le ve flexionando los músculos en el gimnasio y reveló que lleva tres semanas con su rutina de entrenamiento con pesas y que aún le quedan dos meses más.

“Tercera semana de entrenamiento con pesas. Dos meses más para llegar a donde necesito estar. ¡Como andar en bicicleta!”, escribió Bautista mientras lanzaba un rugido al estilo de Kratos frente a la cámara, con música de fondo.

Bautista firmó oficialmente para interpretar a Kratos el 20 de agosto, tomando el relevo de Ryan Hurst después de que el actor original sufriera una lesión en el set y Prime Video buscara a otro intérprete para el papel. Hurst se desgarró el bíceps durante el rodaje y necesitó cirugía, lo que habría retrasado la reanudación de la producción hasta 2027.

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El rodaje comenzó originalmente en Vancouver en febrero y todas las escenas de Hurst tendrán que volver a grabarse con Bautista. Prime Video encargó dos temporadas de ‘God of War’, que se rodarán consecutivamente.

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La serie seguirá la historia de los dos últimos juegos de ‘God of War’, en los que Kratos debe criar a su hijo de diez años, Atreus, interpretado por el joven actor Callum Vinson, mientras lucha contra los dioses del panteón nórdico.

Según la sinopsis: “Padre e hijo, Kratos y Atreus, se embarcan en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye. A través de sus aventuras, Kratos intenta enseñarle a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñarle a su padre a ser un mejor ser humano”.

Bautista, veterano de la WWE y artista marcial mixto, está acostumbrado a interpretar personajes grandes y musculosos. Protagonizó varias películas de ‘Guardianes de la Galaxia’ y ‘Los Vengadores’ como Drax el Destructor, y próximamente aparecerá en ‘Road House 2’ y en el reinicio de ‘Highlander’.