Bruno Mars aviva los rumores de romance con Karol G

Los rumores sobre una posible relación entre Karol G y Bruno Mars han cobrado fuerza en las últimas semanas, luego de que ambos estrenarán su primera colaboración musical, “Still”, incluida en el más reciente álbum de la colombiana, No me arrepiento de sentir tanto.
El 15 de agosto de 2026, durante el concierto de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, los artistas interpretaron juntos la canción en vivo por primera vez. La química entre ambos y el gesto de Mars al presentarla como “princesa Carolina” despertaron especulaciones en redes sociales.
Posteriormente, el 28 de agosto, Bruno Mars compartió un vídeo en el que sonaba “Still”, acompañado de la frase: “Cuando todo lo que quieres es paz pero te estás enamorando de una latina”. Al día siguiente, Karol G publicó fotografías en las que aparece abrazada con el estadounidense, mientras ambos celebraban y cantaban juntos.
El comentario más reciente que avivó las sospechas ocurridas el 2 de septiembre, cuando Mars escribió en Instagram: “Eso no luce como una actuación para mí, Carolina”, tras el lanzamiento del videoclip oficial de la colaboración.
Aunque la interacción entre ambos artistas ha generado entusiasmo y debate entre sus seguidores, ninguno ha confirmado ni desmentido públicamente un romance. Por ahora, se desconoce si sus intercambios responden a una relación personal o forman parte de la promoción de su colaboración musical.
Mientras tanto, Karol G continúa con su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, que se extenderá por Estados Unidos hasta octubre, continuará en México en noviembre y cerrará el año con tres conciertos en Bogotá, los días 4, 5 y 6 de diciembre.