Bruno Mars aviva los rumores de romance con Karol G

Los rumores sobre una posible relación entre Karol G y Bruno Mars han cobrado fuerza en las últimas semanas, luego de que ambos estrenarán su primera colaboración musical, “Still”, incluida en el más reciente álbum de la colombiana, No me arrepiento de sentir tanto.

El 15 de agosto de 2026, durante el concierto de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, los artistas interpretaron juntos la canción en vivo por primera vez. La química entre ambos y el gesto de Mars al presentarla como “princesa Carolina” despertaron especulaciones en redes sociales.

Posteriormente, el 28 de agosto, Bruno Mars compartió un vídeo en el que sonaba “Still”, acompañado de la frase: “Cuando todo lo que quieres es paz pero te estás enamorando de una latina”. Al día siguiente, Karol G publicó fotografías en las que aparece abrazada con el estadounidense, mientras ambos celebraban y cantaban juntos.