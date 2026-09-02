Lionel Richie sale del hospital tras estar ingresado en UCI

Nueva York, Estados Unidos. El cantante estadounidense Lionel Richie fue dado de alta este miércoles de un hospital en St. Louis (Misuri), donde pasó tres días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras ingresar voluntariamente y someterse a pruebas de corazón, según la revista People.

El premiado autor de éxitos como ‘Hello’, de 77 años, ya ha vuelto a su casa en Los Angeles después de tomar un vuelo hoy mismo y se siente "genial", agrega el medio.

Richie ingresó en el hospital por precaución tras tener dificultades para mantenerse de pie en el concierto que dio el sábado en la sala The Muny de St. Louis y los médicos lo atribuyeron a una "ligera deshidratación", informó el portal de farándula TMZ anteriormente.

No obstante, ayer ese medio divulgó que el artista se estaba sometiendo a pruebas cardíacas.