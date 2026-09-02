“Yo no miento”, desmiente AB Quintanilla a su hermana Suzette

La batalla mediática entre los hermanos de la fallecida Reina del Tex-Mex continúa. AB Quintanilla no tardó en reaccionar en redes sociales, molesto después del comunicado que publicó esta mañana su hermana, Suzette Arriaga , quien aseguró que no existe ninguna demanda legal en su contra a nombre de AB.

“Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondientes por correo certificado y vía correo electrónico”, asegura AB en un comunicado publicado este miércoles. El músico confirma que la demanda está relacionada con sus deberes fiduciarios del legado de Selena.

Incluso, afirma que Suzette no entregó a sus abogados los contratos, documentos e información financiera que le solicitaron.

AB Quintanilla también expresó su molestia por lo que considera una manipulación de Suzette hacia su madre, Marcela Quintanilla , en relación con esta demanda y por conveniencia. Aseguró que este viernes su abogado hablará para aclarar los puntos de la demanda contra su hermana.

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"Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondientes por correo certificado y vía correo electrónico", asegura AB en su comunicado publicado este miércoles. El músico confirma que la demanda está relacionada con sus deberes fiduciarios del legado de Selena.

Incluso afirma que Suzette no entregó lo que sus abogados le solicitaron contratos, documentación e información financiera.

AB Quintanilla expresó también su molestia sobre que manipulara Suzette a su madre, Marcela Quintanilla, sobre esta demanda por conveniencia. Aseguró que este viernes su abogado hablará para aclarar los puntos de la demanda contra su hermana.