“Yo no miento”, desmiente AB Quintanilla a su hermana Suzette

La batalla mediática entre los hermanos de la fallecida Reina del Tex-Mex continúa. AB Quintanilla no tardó en reaccionar en redes sociales, molesto después del comunicado que publicó esta mañana su hermana, Suzette Arriaga , quien aseguró que no existe ninguna demanda legal en su contra a nombre de AB.
“Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondientes por correo certificado y vía correo electrónico”, asegura AB en un comunicado publicado este miércoles. El músico confirma que la demanda está relacionada con sus deberes fiduciarios del legado de Selena.
Incluso, afirma que Suzette no entregó a sus abogados los contratos, documentos e información financiera que le solicitaron.
AB Quintanilla también expresó su molestia por lo que considera una manipulación de Suzette hacia su madre, Marcela Quintanilla , en relación con esta demanda y por conveniencia. Aseguró que este viernes su abogado hablará para aclarar los puntos de la demanda contra su hermana.
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"Suzette y sus abogados fueron notificados con los documentos correspondientes por correo certificado y vía correo electrónico", asegura AB en su comunicado publicado este miércoles. El músico confirma que la demanda está relacionada con sus deberes fiduciarios del legado de Selena.
Incluso afirma que Suzette no entregó lo que sus abogados le solicitaron contratos, documentación e información financiera.
AB Quintanilla expresó también su molestia sobre que manipulara Suzette a su madre, Marcela Quintanilla, sobre esta demanda por conveniencia. Aseguró que este viernes su abogado hablará para aclarar los puntos de la demanda contra su hermana.
Este miércoles 2 de septiembre, Suzette Arriaga utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que negó categóricamente los señalamientos de su hermano. Desde hace años, ella administra legalmente el fideicomiso y legado de Selena, según se señala en el texto.
En el escrito, Suzette y Marcela rechazaron las insinuaciones de AB y cuestionaron que el productor musical haya decidido ventilar un conflicto familiar en público. "¿Qué demanda? ¿Dónde fue presentada? ¿Cuál es el número del caso?", preguntaron directamente en el comunicado.
Asimismo, negaron que Suzette esté llevando a cabo negociaciones relacionadas con las pertenencias personales de Selena . Aunque reconocieron que podría existir una “posible venta de participación en una empresa”, descartaron cualquier malversación de fondos.