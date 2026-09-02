Doja Cat revela su lucha con las adicciones

Estados Unidos. La cantante Doja Cat habló abiertamente sobre sus antiguos problemas con el alcohol y las drogas, mismos que, asegura, ya superó y la hicieron ser la mujer que es actualmente.
En un video publicado en TikTok este lunes, la intérprete de "Say So" reflexionó sobre la relación entre el abuso de sustancias y las personas que padecen enfermedades mentales "no atendidas o no diagnosticadas".
"El mejor ejemplo, según mi experiencia, es el uso de Internet como medio para validar los pensamientos negativos de mi mente, los cuales eran provocados por el consumo de alcohol", recordó en el clip.
"Nunca he tenido un problema real con las drogas, salvo con la marihuana, pero... el alcohol es algo con lo que definitivamente tuve problemas; nunca fui alcohólica al 100 por ciento, pero sin duda tuve dificultades".
Amala Dlamini (nombre real de la cantautora) insistió en que no es bueno combinar ambas sustancias y recordó a sus seguidores que no son "indestructibles".
En otra parte de la grabación, la artista reveló que en algún momento de su vida también consumió cocaína.
"He tenido problemas con la cocaína... creo que fue hace unos ocho años, pero ya he superado esa etapa, así que... gracias a Dios", compartió la artista de 30 años, antes de aconsejar a quienes luchan con problemas de salud mental que se mantengan alejados de Internet.
"Si la gente hace comentarios que te llevan a odiarte a ti mismo o que validan aquello que ya detestas de ti, ten en cuenta que, en primer lugar, probablemente necesites ayuda y, en segundo lugar, es muy probable que ellos también la necesiten".
La cantante pidió a todos sus seguidores que dejen de proyectar sus problemas en internet, y mejor busquen hablar con alguien de confianza o asistan a un lugar especializado donde se sientan seguros.
"Sé claro con tus palabras; este (internet) no es un sitio donde la gente busque claridad... no todo es verdad ni todo es tan blanco o negro", añadió la también rapera y productora discográfica.