Doja Cat revela su lucha con las adicciones

Estados Unidos. La cantante Doja Cat habló abiertamente sobre sus antiguos problemas con el alcohol y las drogas, mismos que, asegura, ya superó y la hicieron ser la mujer que es actualmente.

En un video publicado en TikTok este lunes, la intérprete de "Say So" reflexionó sobre la relación entre el abuso de sustancias y las personas que padecen enfermedades mentales "no atendidas o no diagnosticadas".

"El mejor ejemplo, según mi experiencia, es el uso de Internet como medio para validar los pensamientos negativos de mi mente, los cuales eran provocados por el consumo de alcohol", recordó en el clip.

"Nunca he tenido un problema real con las drogas, salvo con la marihuana, pero... el alcohol es algo con lo que definitivamente tuve problemas; nunca fui alcohólica al 100 por ciento, pero sin duda tuve dificultades".