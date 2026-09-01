Lourdes Del Río sale de Univisión después de casi 30 años en la cadena

Miami, Florida. Después de tres décadas formando parte de la familia de Univision, Lourdes Del Río pone punto final a su etapa profesional en la cadena hispana.

La periodista puertorriqueña confirmó en una entrevista con la periodista Mandy Fridmann para Las Top News que decidió renunciar a la compañía.

“Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univisión, efectivo el primero de septiembre, que es este próximo martes. Súper buena onda todo, aceptaron mi renuncia, les di sus días respectivos”, dio a conocer.

Del Río se mostró “muy agradecida” con la cadena “por estos 27 años de tanto en buenos y malos momentos” de los que se lleva “los mejores recuerdos”, pero también reconoció estar “un poquito triste” porque deja “compañeros y una empresa que significó muchísimo” para ella.

“Pero sentí que este ciclo ya lo había completado”, aseveró.

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Si bien no quiso compartir muchos detalles al respecto, la periodista avanzó que deja Univisión para comenzar “un nuevo proyecto” del que “se irá sabiendo más adelante más información”.

“Lo que puedo adelantar es que voy de presentadora, se trata de un proyecto de streaming y es con gente que respeto, confío mucho y que sé que va a ser maravilloso”, detalló.