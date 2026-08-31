¿Por qué Arisbe Cueto renunció a su título de Miss Nuevo León tras el certamen de Miss México?

Arisbe Cueto, representante de Nuevo León y quien logró ser parte del Top 10 de Miss Universe México 2026, anunció su renuncia al título de Miss Universe Nuevo León 2026. El aviso fue publicado en su cuenta de Instagram, sin embargo, horas después, su comunicado dejó de aparecer en su perfil.
En el mensaje, Cueto afirmó haber tomado la decisión con “absoluta convicción” y aclaró que su determinación no estaba relacionada únicamente con el resultado obtenido durante la final nacional.
“Esta decisión no nace de no haber obtenido un resultado. Es la conclusión de todo un proceso”, expresó la reina de belleza.
La modelo mexicana aseguró que antes de iniciar su participación recibió advertencias sobre lo que podía encontrarse durante el proceso y que, después de vivirlo, comprendió algunas de ellas.
Arisbe no señaló directamente a alguna persona ni denunció de manera específica fraude, favoritismo o alguna otra irregularidad.
“Hay títulos a los que vale la pena renunciar cuando conservarlos significa dejar de ser congruente con quien eres”, expresó.
El anuncio ocurrió después de la final de Miss Universe México 2026, realizada el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur.
Arisbe Cueto consiguió avanzar primero al Top 16 y luego al Top 10, junto con las representantes de Tabasco, Jalisco, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México.
Finalmente, la corona nacional fue para María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de Jalisco, quien representará a México en Miss Universe 2026 en el mes de noviembre.
En la imagen: María Guadalupe Vargas Naranjo.
Mientras tanto, Arisbe ha mostrado tu total gratitud a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.