Horóscopo de hoy, 31 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Será bueno que te dediques a cualquier tipo de actividad intelectual: estás con la mente rápida, con intuición y con atención a los detalles. En tu trabajo, tu labor será meticulosa y perfeccionista. Ojo a las salud podría resentirse si no prestas un poco más de atención a tu alimentación.