El equipo legal de D4vd se retira del caso por la muerte de Celeste Rivas

Los Ángeles. D4vd, el cantante acusado de abusar sexualmente y asesinar a una joven de 14 años, pasó a ser representado por un defensor público este lunes, después de que el equipo legal que lo representaba se retirara del caso.

El prestigioso grupo de abogados del cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, anunció su retirada durante una audiencia judicial celebrada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

De acuerdo con Los Angeles Times, la jueza del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, accedió a su petición. No se dieron detalles del motivo de la solicitud.

Un portavoz de la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles declaró que una evaluación exhaustiva de las finanzas de Burke confirmó que cumplía los requisitos para recibir los servicios de la defensoría pública.

Walid Kandeel será el nuevo abogado defensor oficial de David Anthony Burke.

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"Reconocemos la pérdida de vidas que subyace a las acusaciones y expresamos nuestras condolencias a quienes están de luto. Al mismo tiempo, David Burke tiene derecho a una defensa que tome en serio sus circunstancias y examine cuidadosamente las pruebas. Nos comprometemos a brindarle esa defensa", declaró Kandeel en un comunicado obtenido por medios nacionales.