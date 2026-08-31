Herederos de Dolly Parton realizarán un festival en su honor

Los Ángeles, California. Los herederos de la leyenda de la música country, Dolly Parton, anunciaron este lunes la celebración de un festival de música que conmemorará el legado de la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

El evento, que llevará por nombre DOLLYFEST, tendrá lugar en la ciudad natal de Parton, Nashville (en el estado de Tennessee), así como en Londres durante dos fines de semana consecutivos de 2027 que todavía se encuentran por determinar.

"Lo que originalmente se planeó como un evento con varios artistas para enero de 2026 en Nashville, con la intención de que Parton actuara y fuera la anfitriona, se transformará ahora en una fiesta mundial inolvidable que durará dos días, dos fines de semana y dos continentes", indicaron los herederos en un comunicado.

El festival comenzó como una idea de Parton que no pudo materializarse debido a su delicado estado de salud.

"Muchos saben que DOLLYFEST es un sueño de Dolly que iba a celebrarse en su 80 cumpleaños en Nashville. Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás tras sus problemas de salud. Mucha gente siempre pregunta: ¿Qué haría Dolly?, y bueno, en este momento, ¡DOLLYFEST es lo que Dolly haría!", agregó el escrito.