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Honduras iza la Bandera Nacional y da inicio a las festividades del mes de la patria

En actos cívicos simultáneos encabezados por las máximas autoridades del Estado y diversos sectores de la sociedad, la bandera nacional flamea en todo el país para conmemorar los 205 años de emancipación política

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 06:09 -
  • Redación La Prensa
Honduras iza la Bandera Nacional y da inicio a las festividades del mes de la patria

Miembros de la guardia de honor militar marchan al unísono durante un desfile de gala en San Pedro Sula. Detrás de ellos, las banderas de los países centroamericanos ondean con orgullo, simbolizando la unidad regional. Fotografía La Prensa.

Tegucigalpa. Con profundo patriotismo, fervor cívico y la acostumbrada solemnidad, Honduras arrancó oficialmente este martes 1 de septiembre la celebración de su mes patrio en el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia.

Las actividades comenzaron desde tempranas horas con la tradicional ceremonia de izada del Pabellón Nacional, fecha institucionalizada como el Día de la Bandera Nacional tras el Decreto Legislativo 84-95.

En diferentes puntos emblemáticos del territorio, como el cerro Juana Laínez en la capital y sedes gubernamentales, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y delegaciones escolares rindieron honor a la Bandera Nacional.

Autoridades municipales y militares rinden honores durante el acto cívico oficial celebrado al aire libre este martes en San Pedro Sula.

Autoridades municipales y militares rinden honores durante el acto cívico oficial celebrado al aire libre este martes en San Pedro Sula.

Un mes de historia y civismo

Durante la jornada se entonaron las notas del Himno Nacional y se renovó el juramento a la bandera, marcando el punto de partida de una agenda cívica que contempla desfiles estudiantiles, presentaciones culturales e institucionales a lo largo de todo septiembre.

Las máximas autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse en torno a los valores republicanos, la unidad y la identidad nacional, al tiempo que recordaron que el recorrido independentista alcanzará su clímax el próximo 15 de septiembre y continuará hacia el 28 de septiembre, fecha en la que históricamente se conmemora la llegada de los Pliegos de Independencia a suelo hondureño.

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