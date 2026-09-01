Honduras iza la Bandera Nacional y da inicio a las festividades del mes de la patria

Tegucigalpa. Con profundo patriotismo, fervor cívico y la acostumbrada solemnidad, Honduras arrancó oficialmente este martes 1 de septiembre la celebración de su mes patrio en el marco de la conmemoración de los 205 años de independencia.

Las actividades comenzaron desde tempranas horas con la tradicional ceremonia de izada del Pabellón Nacional, fecha institucionalizada como el Día de la Bandera Nacional tras el Decreto Legislativo 84-95.

En diferentes puntos emblemáticos del territorio, como el cerro Juana Laínez en la capital y sedes gubernamentales, funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y delegaciones escolares rindieron honor a la Bandera Nacional.