Congreso y Seguridad revisan estrategia contra la criminalidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional y funcionarios de la Secretaría de Seguridad analizaron las condiciones actuales de seguridad en Honduras, con especial atención en los municipios donde se concentra la mayor cantidad de hechos violentos.

Durante la jornada, las autoridades presentaron un balance de las acciones ejecutadas para enfrentar tanto la delincuencia común como las estructuras vinculadas al crimen organizado. También se revisaron los niveles de criminalidad y las necesidades que enfrenta la Policía Nacional para mejorar su capacidad de respuesta.

Uno de los principales puntos expuestos fue la concentración de los homicidios en determinadas zonas del país. De acuerdo con las estadísticas policiales, alrededor de 30 municipios presentan los mayores niveles de violencia, mientras que en otras regiones los registros de muertes violentas son considerablemente menores.

Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, señaló que las instituciones han concentrado sus esfuerzos en detectar los principales factores que generan violencia en las comunidades y ejecutar operaciones dirigidas contra ellos.

Las autoridades de Seguridad explicaron que los operativos se mantienen principalmente en los sectores considerados de mayor riesgo, mediante acciones policiales orientadas a contener las actividades de grupos criminales. Además, indicaron que existe disposición para atender las necesidades planteadas por los diputados respecto a las condiciones de seguridad en sus respectivas zonas.

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En el encuentro también participaron autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes expusieron los avances en las pesquisas relacionadas con organizaciones criminales y casos de alto impacto, entre ellos homicidios múltiples y asesinatos de mujeres.

Rolando Ponce Canales, director de la DPI, aseguró que los procesos investigativos se desarrollan bajo los procedimientos establecidos por la legislación hondureña, procurando garantizar el respeto al debido proceso y los derechos humanos.

Otro de los objetivos señalados durante la reunión fue mejorar la calidad de las investigaciones que son trasladadas al Ministerio Público, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los delitos y reducir los niveles de impunidad. Para ello, se mantiene personal especializado en diferentes sectores del territorio nacional.

Los diputados también plantearon revisar la legislación relacionada con la seguridad vial, debido al impacto que los accidentes de tránsito generan tanto en la pérdida de vidas como en los costos que debe asumir el sistema hospitalario.

Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional, sostuvo que las políticas de seguridad deben estar enfocadas en proteger a la población y no convertirse en un asunto de carácter político.

Finalmente, la comisión legislativa informó que continuará trabajando con las autoridades de Seguridad en propuestas orientadas a fortalecer a la Policía Nacional, mejorar su equipamiento y actualizar el marco jurídico aplicable a los delitos de mayor gravedad.

Los encuentros de seguimiento continuarán con el objetivo de evaluar los resultados de las estrategias implementadas y verificar que los recursos destinados a seguridad contribuyan efectivamente a disminuir la violencia en las zonas más afectadas.