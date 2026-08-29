Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales contra el cáncer para ayudar a la ciencia

En su publicación, señaló que su hermana le había expresado recientemente que, incluso si no existían posibilidades de recuperación, permitiría que su caso fuera utilizado con la finalidad de aportar información que pudiera ser útil para otros pacientes.

De acuerdo con el testimonio de Stella Parton , la también actriz continuó mostrando interés por ayudar a otras personas durante el periodo en que enfrentó la enfermedad.

Dolly Parton permitió que su equipo médico considerara tratamientos experimentales durante sus últimos días de vida, con la intención de que su experiencia pudiera contribuir a futuras investigaciones, según relató su hermana Stella Parton en un mensaje publicado en redes sociales.

“Mi hermana era una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido. Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro”. expresó.

Asimismo, Stella pidió que quienes quieran mantener presente el legado de Dolly sigan acciones relacionadas con la ayuda a otras personas y la solidaridad.

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“Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieren honrar su legado, muestren más bondad, animen a los demás y dediquen más de su tiempo y recursos, como ella siguió haciendo hasta el final”.

Stella Parton, quien también desarrolló una carrera como cantante y compositora de música country, compartió además detalles sobre la comunicación que mantenía regularmente con su hermana.

“Todos los martes, por estas fechas, antes de que saliera el sol y el mundo aún dormía, ella y yo, durante muchos años, tomábamos café juntas por teléfono. Como buenas chicas de campo, siempre nos hemos levantado temprano”, relató.

Y añadió: “Como a ella le gustaba decir: ‘¡Caramba, Tedda, hacemos más trabajo antes de que salga el sol que la mayoría de la gente en todo el día!’. Nos poníamos al día con los chismes, como hacen las hermanas, tomábamos café y hacíamos planes, como siempre ha sido nuestra costumbre”.

La publicación de Stella se produjo después de la muerte de Dolly y se sumó a los mensajes difundidos públicamente en los días posteriores.

“Mi hermana mayor, Dolly, recibió sus alas el martes pasado. Si alguien llega al cielo, estoy segura de que llegó justo a tiempo. Sé que está brillando con todo su esplendor. Esa era la forma de ser de mi hermana”, escribió.

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, después de una “breve batalla” contra el cáncer. La noticia fue confirmada tras varios meses en los que su estado de salud había generado atención pública.

En el otoño de 2025, la artista había informado que no podría participar en una residencia prevista en Las Vegas en diciembre de ese año debido a problemas de salud.

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, después de una “breve batalla” contra el cáncer. La noticia fue confirmada tras varios meses en los que su estado de salud había generado atención pública.

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