Diez años sin Juan Gabriel: su vida y legado

El 28 de agosto de 2016, 'El Divo de Juárez' partió de este mundo. Hoy, una década después de su inesperada pérdida, su música sigue siendo el refugio emocional de millones de personas en el mundo hispanohablante. El viernes 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel se había entregado con su habitual derroche de energía ante 17.500 espectadores que abarrotaban el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, en el marco de su exitosa gira 'MéXXIco es todo'. Pero lo que ninguno de los asistentes que corearon sus canciones durante más de dos horas de concierto podía intuir era que aquella colorida velada, adornada con mariachis, trajes de seda y proyecciones de folclore mexicano, sería la última en la que verían a 'El Divo de Juárez' sobre un escenario. FOTOGALERÍA:¿Se metió con su esposo? El escándalo que terminó con la amistad de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal Han pasado ya diez años desde que el mundo de la música se estremeció con una triste noticia llegada desde Santa Mónica, California. Allí se apagaba la vida de Alberto Aguilera Valadez, aquel niño de infancia difícil y criado en un albergue que acabó conquistando el prestigioso Palacio de Bellas Artes y vendiendo más de 150 millones de discotecas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El reloj marcaba las 11:43 de la mañana del domingo 28 de agosto de 2016 cuando su corazón dejó de latir. Un infarto agudo de miocardio fue señalado como la causa de su fallecimiento, a los 66 años. Hoy, una década después de aquel domingo de verano, la ausencia física de Juan Gabriel no ha hecho más que agrandar su leyenda. Porque su camino terrestre terminó ese día, pero su catálogo musical continúa acompañando a las familias hispanohablantes en sus grandes momentos, desde bodas y bautizos hasta los duelos y los desengaños amorosos. Y es que Juan Gabriel no fue solo un artista de masas: fue el gran cronista sentimental de la vida cotidiana en América Latina. Lea : Falleció Juan Manuel Figueroa, “La Momia” de Titanes en el Ring

De la cuna en Parácuaro a las calles de Ciudad Juárez

Alberto Aguilera Valadez llegó al mundo el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Era el más pequeño de los diez hijos de Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas, una humilde pareja de campesinos. La fatalidad no tardó en golpear a su puerta cuando todavía era un bebé. Tras un incendio accidental en las tierras de cultivo, su padre padeció un brote psicótico que motivó su reclusión en el hospital psiquiátrico de La Castañeda, en la Ciudad de México, un lugar del que ya nunca saldría. Sin recursos para sacar adelante a su familia, su madre decidió trasladarse al norte del país para buscar una oportunidad en la frontera Ciudad Juárez, Chihuahua. A los cinco años, el destino del pequeño Alberto dio un vuelco definitivo cuando su madre lo ingresó en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, conocida popularmente por la comunidad como “El Tribunal” de Ciudad Juárez. Aquella reclusión temprana y el distanciamiento de su madre le provocaron una honda tristeza que, con el tiempo, se convertiría en la materia prima de sus letras más sentidas. Pero, en medio de esa difícil realidad, también brotó la luz. FOTOGALERÍA: México vuelve a cantarle a Juan Gabriel 10 años después de su muerte Fue en el internado donde el pequeño conoció a Juan Contreras, un maestro del taller de hojalatería que intuyó la gran sensibilidad del menor y le enseñó los primeros acordes en la guitarra, ayudándole a transformar su soledad en la música. A la edad de 13 años, Alberto escapó de la institución. Para ganarse la vida, empezó a ayudar a don Juan en la venta de artesanías de madera y hojalata y, más adelante, recorrió las avenidas de Ciudad Juárez vendiendo burritos preparados por su madre. No obstante, su vocación era clara y pronto comenzó a buscar espacios en el circuito nocturno local. Con el seudónimo de Adán Luna, empezó a cantar en distintos establecimientos y logró debutar en el escenario del célebre cabaret El Noa Noa. Por eso, cuando finalmente llegó la oportunidad de dar el salto profesional definitivo, construyó el nombre que lo acompañaría siempre combinando las dos figuras fundamentales de su infancia: “Juan”, en honor a su protector y mentor del internado, y “Gabriel”, para honrar la memoria de su padre ausente.

El infierno de Lecumberri y el duro camino hacia el éxito

Lograr el reconocimiento de la industria no fue una tarea sencilla. Al contrario, estuvo lleno de reveses. Hacia finales de los años sesenta, un joven e indocumentado Juan Gabriel se trasladó a la Ciudad de México con la ilusión de abrirse paso en las principales compañías de la época, como CBS, Musart o Peerless, pero solo encontró negativas constantes. En aquellos días difíciles, las terminales de autobuses, los bancos públicos y los andenes de ferrocarril se convirtieron en sus improvisados ​​dormitorios. La situación se complicó aún más cuando una figura conocida del momento lo denunciado de manera infundada por robo. Sin un proceso legal claro ni una defensa oportuna, terminó encerrado en el temido “Palacio Negro de Lecumberri”, una de las prisiones con mayor sobrepoblación y medidas de seguridad de la capital mexicana. Pasó allí cerca de 18 meses tras las rejas, hasta que la intérprete Enriqueta Jiménez, conocida artísticamente como “La Prieta Linda”, medió en su favor para conseguir su excarcelación ante la ausencia de evidencias. De hecho, ella misma sería quien lo presentaría formalmente ante el sello RCA Víctor. Así, el gran momento llegó en agosto de 1971 con la firma de su primer contrato de grabación y el lanzamiento de su disco de presentación, 'Un alma joven'. Esta producción incluyó el emblemático tema 'No tengo dinero', un sencillo que despachó con rapidez más de dos millones de copias y cambió para siempre la realidad del joven, convirtiendo a aquel muchacho sin recursos en una celebridad nacional. A partir de ahí, su ascenso no tuvo freno. En 1984 vio la luz 'Recuerdos II', un trabajo histórico que contó con la producción de Chuck Anderson y que albergaba el arrollador éxito 'Querida'. Aquel disco dominó de manera ininterrumpida las listas de popularidad durante más de 18 meses y superó la cifra de 8 millones de copias vendidas, coronándose como el álbum más vendido en toda la historia de la industria discográfica mexicana. También: ¿De qué murió Dolly Parton?: revelan la causa de muerte

El día en que la música popular conquistó Bellas Artes

La consagración definitiva de Juan Gabriel como un referente indiscutible, no solo de la música sino también de la propia identidad cultural de México, quedó sellada entre el 9 y el 12 de mayo de 1990. Durante aquellas cuatro veladas históricas, el cantautor se adueñó del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Respaldado por la Orquesta Sinfónica Nacional y bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Rueda, logró presentarse en un templo artístico que hasta ese momento parecía reservado con exclusividad a la música de concierto y la ópera. Pero no fue fácil: la sola confirmación de estas fechas desató una intensa controversia en los círculos sociales más tradicionales. Diversos intelectuales de corte conservadora, intérpretes líricos y representantes del Instituto Nacional de Bellas Artes no tardaron en publicar misivas de protesta exigiendo que se cancelara el espectáculo. Sin embargo, a pesar de los intentos de frenarlo, el intérprete apareció en escena vistiendo un distinguido traje negro bordado con hilos de oro, borrando las fronteras que dividían el arte de las élites y la música del pueblo. En medio de un aplauso ensordecedor, el músico tomó la palabra para compartir su sentir: “Esta noche estoy feliz y quisiera expresarles mi deseo: que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí porque este lugar se construyó con dinero del pueblo”. Y es que, en un contexto social marcado por un arraigado clasismo, machismo y homofobia, la proyección escénica de Juan Gabriel —dinámica, expresiva, con lentejuelas, seda brillantes y abanicos— se convirtió en un gesto de disidencia implícita sumamente audaz para la época. Aunque él nunca buscó un activismo político directo en colectivos o agrupaciones, el simple hecho de mostrarse con total libertad ante el gran público supuso una revolución discreta pero profunda en los hogares de millones de familias. De hecho, esa autenticidad propició uno de los momentos más grabados de la televisión en español. Ocurrió en noviembre de 2002, en el plato del programa Primer Impacto, de la cadena Univisión, cuando el presentador Fernando del Rincón se atrevió a plantear la pregunta: “Juan Gabriel, dicen que es gay, ¿Juan Gabriel es gay?”. Lejos de incomodarse, el compositor observó al periodista y, con una sonrisa tranquila, regaló una réplica que pasaría de inmediato a la posteridad de la cultura popular hispana: “Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo”. Minutos antes, al ser cuestionado sobre sus ademanes y gestos bajo los focos del escenario, el cantautor ya había dejado clara su particular visión estética: “Yo siempre he visto que el arte es femenino... Si usted es guapo, joven y divino, siempre van a decir que usted es gay”.

El legado de un gigante en cifras.