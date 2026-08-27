Selena Gómez pide desestimar una demanda por fraude

Nueva York. La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez pidió a un juez federal desestimar una demanda de un grupo de inversores que la acusan de defraudar más de 1 millón de dólares en su empresa de salud mental, llamada Wondermind y que creó junto a su madre y una socia en 2021.

La demanda fue interpuesta a mitad de agosto en un tribunal de Delaware por varias empresas de responsabilidad limitada que invirtieron en Wondermind, cuya directora ejecutiva es la madre de Gómez, Mandy Teefey, y que alegaron haber sido engañadas respecto a su negocio y sus finanzas, según Billboard.

Los abogados de Gómez respondieron, en una moción divulgada este jueves por los medios, que las alegaciones de los demandantes son "absurdas", vagas y contradictorias, y afirmaron que la artista "nunca debería haber sido arrastrada" a la acción legal, puesto que no pertenecía al cuadro directivo.

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Una de las alegaciones es que Teefey y la otra socia, Danielle Pierson, que dirigían la empresa conjuntamente, dijeron que Gómez estaría activamente involucrada como jefa de márketing, y que por ende debía tener conocimiento de que las finanzas no iban bien, algo que los inversores supuestamente desconocían.