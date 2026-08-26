Supervivencia, resistencia y corazón: "La guerra de los últimos" llega a los cines

San Pedro Sula. El 27 de agosto llega a los cines LA GUERRA DE LOS ÚLTIMOS, un épico thriller dirigido por Ridley Scott que se destaca por su atrapante historia de instinto, supervivencia y corazón, pero que a su vez brilla de la mano de un talentoso elenco que pone en marcha los extraordinarios acontecimientos. Protagonizada por Jacob Elordi y Josh Brolin, la película transcurre en un mundo distópico postapocalíptico en el que un joven piloto llamado Hig (Elordi) y un experto en supervivencia llamado Bangley (Brolin) conviven en un aislado refugio donde deben afrontar la crudeza de un futuro desolador mientras intentan comprender su nueva realidad, reinventar sus vidas y preservar lo que queda de la humanidad. Completan el elenco de la intrigante historia las actrices Margaret Qualley y Allison Janney, y los actores Benedict Wong y Guy Pearce, interpretando a conmovedores personajes.

Perderlo todo, menos la humanidad Duro, introspectivo y marcado tanto física como emocionalmente, Hig vive atormentado por la pérdida de su esposa y guiado por un fuerte sentido del deber. Pasa sus días en compañía de su perro Jasper y su avioneta Cessna, con la que hace vuelos diarios en busca de provisiones. A pesar de haber sufrido enormemente, busca un sentido, el perdón y una razón para seguir adelante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hig siente en su interior que hay algo más, que el mundo en realidad no se terminó. Busca algún vestigio de la humanidad que conoció antes de que el mundo llegara a su fin”, señala el actor Jacob Elordi. Cuenta el productor Michael Pruss que, junto a Scott, buscaban un actor capaz de interpretar las distintas piezas del mosaico emocional de Hig. Reconocieron en Elordi una cualidad reservada y misteriosa perfecta para el personaje, pero al mismo tiempo supieron que era capaz de dejar fluir las emociones en el momento indicado.

Bangley: pragmatismo brutal Bangley, un veterano de la supervivencia, vive en constante vigilancia y entiende el mundo desde una perspectiva práctica y realista. Directo, sarcástico y poco compasivo, protege a Hig a desgano, al tiempo que lo desafía y lo empuja a cuestionar sus emociones con un enfoque implacablemente pragmático. Detrás de su apariencia distante, sin embargo, esconde un profundo sentido de la lealtad. En un mundo donde las normas desaparecieron, forjó su propio código de vida, sostenido por la disciplina, la preparación y una determinación inquebrantable de sobrevivir. Observa el actor Josh Brolin: “Estos dos hombres son como una pareja dispareja. Realmente dependen el uno del otro. Hig aún está en pleno duelo y Bangley, si perdió a alguien en el pasado, tiene otra forma de procesarlo". Y agrega: "Creo que transforma ese dolor en ira y lo canaliza en un férreo afán de protección, mientras que Hig reacciona de una manera más poética, más romántica”.