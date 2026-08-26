Las canciones de Dolly Parton se disparan en Spotify tras su muerte

Estados Unidos. Las reproducciones de las canciones de la leyenda del country Dolly Parton se dispararon en la plataforma Spotify más de un 1,260 % en todo el mundo tras su fallecimiento este martes a los 80 años.

Las reproducciones de 'Jolene' y '9 to 5' escalaron un 630 % en todo el mundo, según informó este miércoles el servicio de contenido en línea en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

La plataforma agregó que las escuchas de su catálogo experimentaron un crecimiento del 2,320 % solo en Estados Unidos, a la vez que siete de sus canciones entraron ayer en la lista de las más populares del día, con 'Jolene' y '9 to 5' ocupando los puestos número 2 y 3.

La leyenda de la música country falleció ayer a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver, anunció su muerte a través de un video publicado en el Instagram de la intérprete, como parte de una petición de la propia cantante por dar el anuncio de esa manera.

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Cuatro días antes de su fallecimiento había ingresado en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunes, según informó la revista TMZ.